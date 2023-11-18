خطوات في محبة مصر خطاها البابا تواضروس في 11 عاما

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم السبت بحلول الذكرى الـ11 لتجليس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وللبابا تواضروس الثاني دورا وطنيا لا يستهان به، إذ وقف في طابور المحبين للوطن في أحلك الأزمات التي مرت بها ولهذا الدور الوطني ملامح يمكن الاشارة اليها في الآتي :