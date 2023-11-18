السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

خطوات في محبة مصر خطاها البابا تواضروس في 11 عاما

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم السبت بحلول الذكرى الـ11 لتجليس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وللبابا تواضروس الثاني دورا وطنيا لا يستهان به، إذ وقف في طابور المحبين للوطن في أحلك الأزمات التي مرت بها ولهذا الدور الوطني ملامح يمكن الاشارة اليها في الآتي :

  • له دور وطني متميز وباقواله وتصريحاته حفظ كيان الوحدة الوطنية فى مصر رغم الأزمات التى مرت بها
  • شارك بفاعلية فى ثورة 30 يونيو 2013 وبيان 3 يوليو 2013
  • استقبل العديد من رؤساء الدول منهم الرئيس الفلسطيني عباس أبو مازن  والرئيس العراقى فؤاد معصوم قام بزيارة عاهل السعودى سلمان بن عبد العزيز  ورئيس توجو السيد فورى جناسيناجابى ورئيس لبنان السيد وملك البحرين حمد بن عيسى أل خليفة والامين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط وصاحب السمو الملكى الأمير الاردنى الحسن بن طلال والسيد نبيه برى رئيس البرلمان اللبنانى ورؤساء الوزراء ومنهم رئيس وزراء لبنان ورئيسة وزراء المانيا والوزاء والسفراء ووفود كثيرة كوفود الكونجرس الامريكى ورفع اسم مصر فى كل دولة زارها.
  • استقبل البابا سفراء مصر الجدد الى كل دول العالم ضمن سلسلة من اللقاءات التى ينظمها معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية.
  • اشترك بصوتة فى الاستفتاء على الدستور وشارك فى الاحتفالات الرسمية للدولة وشهد أداء الرئيس السيسى لليمين الدستورية فى دار المحكمة الدستورية العليا.
  • توقيع بروتوكول تعاون بين أسقفية الخدمات والمجلس الأعلى للجامعات للاشتراك فى المشروع القومى لمحو الامية.
  • توقيع بروتوكول تعاون  مع مركز الاهرام للحضارة وأكاديمية العلوم الاهوتية القبطية فى اطار الاهتمام المشترك بالحضارة المصرية
  • تستقبل الكنيسة القبطية وعلى رأسها قداسة البابا فى بداية كل عام ومع ليلة عيد الميلاد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى يقدم تهنئة كل المصريين بالأعياد
  • اشترك قداسته فى مؤتمر الشباب فى بناء مستقبل مصر الذى تنظمة وزارة الشباب 2015
  • قام قداسته فى 11 يونيو بزيارة مشروع قناة السويس الجديدة
  • فى 6 أغسطس شارك قداسة البابا فى حفل افتتاح قناة السويس الجديدة
  • فى 16 فبراير أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بيانا تستودع فيه شهدائها الابرارالواحد والعشرون  الذين استشهدوا فى ليبيا وتعزى الوطن جميعه فيهم
  • وقع قداسة البابا بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية ووزارة الرى على وثيقة حماية النيل
  • حضور المؤتمر الشعبى لمحافظة مرسى مطروح مع كبار القيادات التنفيذية والشعبية وعمد ومشايخ قبائل مطروح عام 2015
  • شارك فى مؤتمر الشباب الوطنى الاول بشرم الشيخ ابدع انطلق فى أكتوبر 2016
  • شارك قداسة البابا فى الاحتفالية الختامية لمؤتمر قادة الكشافة “الجامبورى” والذى جرت فاعلياته فى المدينة الشبابية بأبى قير الاسكندرية تحت شعار بطل أنا ..مصرى أنا
  • زيارة مستشفى 57357 وذلك فى 30 يوليو 2017
  • استقبال رئيس سنغافوره الدكتور تونى تان 2017
  • استقبال رئيس لبنان الاسبق السيد امين الجميل 2017
  • استقبال الرئيس اللبنانى ميشيل عون 2017
  • استقبال رئيس جمهورية توجو السيد فورى جناسينجبى 2017
  • استقبال رئيس بوركينافاسو السيد مارك كرستيان كابورى2017
  • استقبال الشيخة فريحة الاحمد الجابر شقيقة امير الكويت 2017
  • استقبل وفد البرلمان الاوروبى وموفد من مجلس الشيوخ الفرنسي ووفد من الاعلاميين الافارقة ووفد من البرمان الكندى ومن الكونجرس الامريكى والبرلمان الالمانى ومجلس الشيوخ الايطالى وحضر الاجتماع الشهرى لسفراء دول اسيا
  • مقابلة جلالة الملكة اليزابيث اثناء الزيارة الرعوية الى المملكة المتحده فى 9 مايو 2017
  • استقبال الرئيس البرتغالي مارسيلو دى سوزا فى المقر البابوى فى 13 أبريل 2018
  • زيارة قداسة البابا للجامعه البريطانية فى 16 فبراير 2019
  • تكريم قداسة البابا فى جامعه حلوان فى 1 اكتوبر 2019
  • بروتوكول تعاون بين معهد الدراسات القبطية وجامعه الزقازيق فى 4 مارس 2020
  • وقع قداسة البابا بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية ووزارة الهجرة على وثيقة توعية الشباب من الهجرة الغير شرعية
عيد جلوس البابا عيد جلوس البا عيد جلوس البابا تواضروس عيد جلوس البابا تواضروس الثاني عيد جلوس البابا الـ11 عيد جلوس البابا تواضروس الـ11

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