بابا المحبة .. 27 محطة من علاقة البابا تواضروس بالكنائس المختلفة خلال 11 عاما
تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، اليوم السبت بحلول الذكرى الـ11 لتجليس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.
ولعصر البابا تواضروس الثاني، سمة مهمة وهى العلاقات التي يملؤها المحبة مع الكنائس الاخري، وهو ما يعرف بالعمل المسكوني والذي امتاز به البابا تواضروس والذي حمل شعار “ليكن الجميع واحدا كما انك انت أيها الأب فى وانا فيكم ليكونوا هم أيضا واحدا فينا”
وللعمل المسكوني سمات في عصر البابا :
- يستضيف قداسة البابا كل عام أسبوع الصلاة العالمي من اجل وحدة الكنيسة
- مجلس كنائس مصر تم إنشاؤه فبراير ٢٠١٣ ويضم :
الكنيسة القبطية الارثوذكسية
كنيسة الروم الأرثوذكس
الكنيسة القبطية الكاثوليكية
الكنيسة الأسقفية بمصر
الكنيسة الإنجيلية
- حضر مراسم تجليس بطريرك الأقباط الكاثوليك فى مـارس ٢٠١٣
- سافر الى لبنان للمشاركة فى صلاة الجناز لمثلث الرحمات قداسة مارأغناطيوس زكا الأول بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق
- زار قداسة الكاثوليكوس أرام الاول كاثوليكوس الأرمن الارثوذكس فى أنطلياس بلبنان
- زار قداسته الكاردينال ماربشارة الراعي بطريرك الموارنة الكاردينال مار نصرالله الصغير
- فى 1 سبتمبر 2014 زار قداسته مجلس الكنائس العالمي بجنيف
- فى 6 نوفمبر شارك قداسة البابا فى الاحتفال باليوبيل الذهبى لتأسيس مؤسسة البروأورينتا فى النمسا والتى تهدف للتواصل بين الكنيسة الكاثوليكية والكنائس الأرثوذكسية القديمة
- استقبل وفود من الكنيسة السويدية والكنيسة الانجليكانية الالمانية ورئيس اساقفة كاتنبرى وممثلى كنائس السويد واسقف جوتنبرج وممثلى كنائس أمريكا
- استقبال أبونا متياس بطريرك إثيوبيا بصحبة وفد كبير من الاباء الاساقفة الاثيوبين بأول زيارة لقداستة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية
- أشترك فى اللقاء الحادى عشر لرؤساء الكنائس الارثوذكسية الشرقية بالشرق الأوسط فى 19 مارس 2015 وذلك فى أطار العلاقة الوثيقة التى تربط بين الكنائس
- الاحتفال بيوم المحبة الاخوية ما بين الكنيسة الارثوذكسية والكاثوليكية فى العاشر من مايو فى كل عام
- حضور اجتماعات مجلس كنائس الشرق الاوسط الدورة الحادية عشر بالعاصمة الاردنية عمان ويشارك فيها 24 من رؤساء الطوائف المسيحية فى الشرق الاوسط
- استقبال نيافة المطران ثيؤدوسيوس عطالله رئيس اساقفة سبسطة للروم الارثوذكس بالقدس فى ديسمبر 2015
- أستقبال صاحب الغبطة البطريرك ماربشارة الراعى بطريرك الكنيسة الأنطاكية المارونية فى ديسمبر 2015
- أستقبل المطران برونو موزارو سفير الفاتيكان فى مصر يناير 2016
- أستقبال أسقف الكنيسة الهندية الارثوذكسية نيافة الاسقف جيفارغيسا ماريوليوس فى مارس ورئيس الكنيسة الأنجيلية بأسكتلندا فى يناير 2016 القس أنجوس موريسون
- زيارة الكاردينال كريستوف شونبورن فى الفترة من 21 أكتوبر 2016 ولمدة اسبوعفى زيارة محبة بدعوة من قداسة البابا الى مصر زار خلالها الكثير من الكنائس والاديرة والشعب القبطى كما استقبلة قداسة البابا استقبال حافل
- استضاف وفدا من الرهبنه الروسيه فى نوفمبر 2016
- زيارة قداسة البابا فرنسيس الاول بابا روما على رأس وفد رسمى الى القاهرة يوم الجمعه والسبت 18، 19 ابريل 2017 وعقد خلاله لقاءا وزياره الى الكاتدرائية بالقاهره والمقر البابوى
- استقبال وفود من الكنيسة الكاثوليكية الباكستانيه ، رهبان تيزية بفرنسا وممثلى الكنائس الشرقية باستراليا ونيوزلندا
- استقبال وفد من الكنيسة اليونانية فى 28 نوفمبر 2018
- استقبال قداسة البطريرك ماراغناطيوس افرام الثانى فى 28 يناير 2019
- استقبال الوفد المسكوني لكنائس انجلترا فى 2 فبراير 2019
- استقبال وفود الرهبنه الارثوذكسية الروسية فى المقر البابوى
- استضافة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الجمعية العمومية الثانية عشر لمجلس كنائس الشرق الأوسط في مايو 2021
- الزيارة التاريخية الثانية للفاتيكان للإحتفال بمرور 50 عام علي عودة العلاقات مع الكنيسة الكاثوليكية