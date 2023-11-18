بابا المحبة .. 27 محطة من علاقة البابا تواضروس بالكنائس المختلفة خلال 11 عاما

تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، اليوم السبت بحلول الذكرى الـ11 لتجليس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

ولعصر البابا تواضروس الثاني، سمة مهمة وهى العلاقات التي يملؤها المحبة مع الكنائس الاخري، وهو ما يعرف بالعمل المسكوني والذي امتاز به البابا تواضروس والذي حمل شعار “ليكن الجميع واحدا كما انك انت أيها الأب فى وانا فيكم ليكونوا هم أيضا واحدا فينا”

وللعمل المسكوني سمات في عصر البابا :