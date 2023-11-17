الجمعة 17 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سياسى فلسطينى لـ الدستور : الموقف المصرى رافض للتهجير الفلسطينى منذ بداية الأزمة

تهجير الفلسطنيين
تهجير الفلسطنيين

قال أيمن الرقب عضو بحركة فتح الفلسطينية، إن الموقف المصري واضح منذ البداية، حيث كشف المخطط الذي يخطط له الاحتلال منذ اليوم الأول للحرب، وبالتالي مصر أدركت هذا المخطط وأعلنت بعدم السماح للقضية الفلسطينية ولن نسمح أن يكون ذلك على حساب الشهداء ونتصدى لذلك بكل معنى الكلمة، وهذا الموقف شهد معنويات الشعب الفلسطيني بمواجهة هذه التحديات والرفض المطلق لمحاولة تصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير. 

 

التهجير والقضية الفلسطينية

txt

شكري يؤكد ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين والمنشآت في غزة

وأضاف الرقب في تصريحات خاصة لـ الدستور،  وفي الاجتماع المشترك بين منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية كان التأكيد على رفض عملية التهجير وتهجير الفلسطنيين من وطنهم مما يعني تصفية القضية الفلسطينية ونحن ندرك ذلك، مضيفا أن مصر تدرك أن في اللحظة الذي سيتم فيها التهجير الفلسطيني من غزة سيتبع بعدها تهجير الضفة الغربية والقدس، وبالتالي تصفية القضية الفلسطينية بشكل كامل. 

 

كما أكد الباحث السياسي أنه لاحقا رأينا الاحتلال لا يكتفي فقط بتهجير قطاع غزة إلى سيناء، بينما يطرح فكرة جديدة بتهجير الفلسطينيين الى اتجاه جديد الى الدول الأوروبية ويقترح عليهما استقبال الأسر الفلسطينية، وهو ما يسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية بكل الطرق ، لا يهمه على حساب سيناء أو الدول الأخرى بينما الأهم أن يفرغ فلسطين من سكانهم، وهذا لم يجلب لهما الا مزيد من الفشل. 

 

وأضاف الرقب أن العرب لديهما أدوات للضغط ولكن حتى الآن لا حديث على أدوات الضغط ضد إسرائيل ومنع هذا المشروع، وبالتالي لابد من المزيد من الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي لوقف الحرب ضد الشعب الفلسطيني والكف عن فكرة التهجير لسكان غزة من شماله إلى جنوبه، والضغط عليهم في هذه البشاعة لارهابهم وجعلهم يفكرون بالفعل لما حدث في الشمال ، وبالتالي لابد من وجود موقفا داعما لصمود الشعب الفلسطيني. 

مصر المخطط للقضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني التحديات الرفض

الأكثر قراءة

عاجل.. فقدان الاتصال مع طواقم الهلال الأحمر فى مستشفى المعمدانى بغزة

عاجل.. "وفا" الفلسطينية: مجزرة إسرائيلية جديدة فى مخيم جباليا

أسعار الفراخ.. بورصة الدواجن فى مصر اليوم الجمعة 17-11-2023

صلاح بعد سداسية جيبوتى: النتيجة أهم من إنجازاتى الشخصية.. وهذه رسالتى للجمهور

عاجل.. روسيا: لدينا معلومات عن إرهابيين ينوون مهاجمة جنوب سوريا

أول تعليق من اتحاد الكرة على قرار فيتوريا باستبعاد ثلاثى منتخب مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الخارجية الأردنية تضع اتفاقية السلام مع إسرائيل فى مستودع الغبار!

د. محمد عفيفي

مصر وغزة «2-2»

ماجد حبته

إهانة جديدة لمجلس الأمن

حسين دعسة

الأردن يحمل إسرائيل مسئولية الاعتداء على أفراد المستشفى الميدانى

جلال حمام

حرب إقليمية ووقف التطبيع مع إسرائيل

خالد حريب

تحذيرات مصرية قبل اشتعال المنطقة

محمد العسيري

عملية تفكيك غزة.. المحاولات مستمرة

وائل لطفي

«هسس» إسرائيلى من مصر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى يؤكد ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين والمنشآت فى غزة

شكرى: نأمل أن تؤدى جهودنا لوقف التصعيد فى غزة.. ولا صحة لتعرض مصر لضغوط أمريكية

مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في غزة وتطالب بتنفيذ أحكامه