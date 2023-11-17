سياسى فلسطينى لـ الدستور : الموقف المصرى رافض للتهجير الفلسطينى منذ بداية الأزمة

قال أيمن الرقب عضو بحركة فتح الفلسطينية، إن الموقف المصري واضح منذ البداية، حيث كشف المخطط الذي يخطط له الاحتلال منذ اليوم الأول للحرب، وبالتالي مصر أدركت هذا المخطط وأعلنت بعدم السماح للقضية الفلسطينية ولن نسمح أن يكون ذلك على حساب الشهداء ونتصدى لذلك بكل معنى الكلمة، وهذا الموقف شهد معنويات الشعب الفلسطيني بمواجهة هذه التحديات والرفض المطلق لمحاولة تصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير.

التهجير والقضية الفلسطينية

وأضاف الرقب في تصريحات خاصة لـ الدستور، وفي الاجتماع المشترك بين منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية كان التأكيد على رفض عملية التهجير وتهجير الفلسطنيين من وطنهم مما يعني تصفية القضية الفلسطينية ونحن ندرك ذلك، مضيفا أن مصر تدرك أن في اللحظة الذي سيتم فيها التهجير الفلسطيني من غزة سيتبع بعدها تهجير الضفة الغربية والقدس، وبالتالي تصفية القضية الفلسطينية بشكل كامل.

كما أكد الباحث السياسي أنه لاحقا رأينا الاحتلال لا يكتفي فقط بتهجير قطاع غزة إلى سيناء، بينما يطرح فكرة جديدة بتهجير الفلسطينيين الى اتجاه جديد الى الدول الأوروبية ويقترح عليهما استقبال الأسر الفلسطينية، وهو ما يسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية بكل الطرق ، لا يهمه على حساب سيناء أو الدول الأخرى بينما الأهم أن يفرغ فلسطين من سكانهم، وهذا لم يجلب لهما الا مزيد من الفشل.

وأضاف الرقب أن العرب لديهما أدوات للضغط ولكن حتى الآن لا حديث على أدوات الضغط ضد إسرائيل ومنع هذا المشروع، وبالتالي لابد من المزيد من الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي لوقف الحرب ضد الشعب الفلسطيني والكف عن فكرة التهجير لسكان غزة من شماله إلى جنوبه، والضغط عليهم في هذه البشاعة لارهابهم وجعلهم يفكرون بالفعل لما حدث في الشمال ، وبالتالي لابد من وجود موقفا داعما لصمود الشعب الفلسطيني.