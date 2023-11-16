الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز

محطة تل أبيب

اتصال مع المفوض العام لـ"أونروا"..

شكرى يؤكد ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين والمنشآت فى غزة

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية

ذكر السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن سامح شكري وزير الخارجية أجرى اتصالًا هاتفيًا، اليوم الخميس، مع فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) حول الأوضاع في قطاع غزة.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن سامح شكري استفسر خلال الاتصال عن تقييم المفوض العام للأوضاع الإنسانية في القطاع، والجهود التي تقوم بها الأونروا لتخصيص مقار جديدة لها للتمكن من استئناف مهامها.

وقد أعرب المفوض العام للأونروا عن قلقه البالغ نتيجة تفاقم حجم الكارثة الإنسانية، والتحديات المتزايدة التي تواجهها وكالات الإغاثة والمراكز والكوادر الطبية بشكل يعيق قدرتها على القيام بمهامها.

في هذا السياق، أكد وزير الخارجية على التزام مصر بمواصلة تقديم كل الدعم اللازم للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الأشقاء الفلسطينيون، والتنسيق مع كافة الأطراف والمنظمات الدولية لتوفير النفاذ الكامل للمساعدات، مشيرًا إلى استمرار توفير الخدمات العلاجية اللازمة للمصابين في مصر، وأنه جار العمل على ترتيب الإجراءات اللوجيستية الخاصة باستقبال الأطفال حديثي الولادة على النحو الذي وجه به السيد رئيس الجمهورية اليوم.

واختتم السفير أحمد أبوزيد تصريحاته، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية أكد مجددًا على ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسئولياتها إزاء مطالبة إسرائيل بوقف الانتهاكات والاعتداءات ضد المدنيين والمنشآت المدنية، وفي مقدمتها المستشفيات، والكف عن تدمير البنية التحتية للقطاع في انتهاك سافر لكافة أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجميع القيم والأعراف الإنسانية.

غزة سامح شكري وزير الخارجية مفوض عام أنروا الانتهاكات الاسرائيلية

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