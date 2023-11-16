حملات تموينية مكبرة تطوف شوارع كفر البطيخ بدمياط

وجّهت د.منال عوض، محافظ دمياط، بتكثيف وتشديد الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز، والمرور والتفتيش على المصانع والمحلات والعربات والتأكد من تداول المنتجات الغذائية بطريقة صحيحة ومطابقة للمواصفات.

جاء ذلك بناءً على تعليمات اللواء أحمد قاسم، رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ، وتحت إشراف روضة منير نائب المدينة وعبد الرحمن ابو ليلة نائب البيئة ومحمد عبد السلام نائب القرى حيث تم اليوم القيام بحملة مكبرة للمرور والتفتيش على المصانع والمحلات والعربات والتأكد من تداول المنتجات الغذائية بطريقة صحيحة ومطابقة للمواصفات بمركز ومدينة كفر البطيخ فى وجود الهيئة المصرية لسلامة الغذاء وإدارة المتابعة بكفر البطيخ والصحة والتموين والطب البيطري ورخص المحلات والبيئة والازمات بمدينة كفر البطيخ وتم تحرير محاضر للمخالفين ولازالت الأعمال مستمرة للظهور بالمظهر الجمالى اللائق.

شدد د.السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط على ضرورة تكثيف حملات المرور على المنشات الغذائية لضمان وصول غذاء صحى وامن للمستهلك حيث واصل رجال مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بدمياط جهودهم في الرقابة علي الأغذية بالمنشآت الغذائية عالية الخطورة، وإحكام الرقابة علي المنشآت الغذائية، والضرب بيد من حديد علي المخالفين لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين بالمحافظة.

وقام فريق مراقبة الأغذية التابع للإدارة العامة للشئون الوقائية بتنفيذ حملات مرور مفاچئة خلال نوفمبر الجاري كان نتاجها المرور على 472 منشاة، منها 286 منشاة تدار بدون ترخيص و48 منشاة بها خطرداهم على الصحة العامة وتم التوصية بغلقها اداريا وايقاف تشغيلها.

كما تم تحرير 709محاضر جنحة صحية لوجود مخالفات متنوعة وتسليمها للنيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية تم ضبط 28.225 طن أغذية غير مطابقة للمواصفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وتم ضبط 256000134 لتر زيت طعام ومياه غازية غير مطابق للمواصفات القياسية، وتم اعدام 1.526طن أغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الادمى.