مع الاحتفالات بجلوسه.. البابا يزور 50 ديرًا في 11 عامًا من الباباوية
تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم السبت بحلول الذكرى الـ11 لتجليس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.
وفيما يلي قائمة بزيارات البابا للأديرة حتى 2023:
- زيارة دير المحرق فى فبراير 2013
- دير بطمس مارس 2013
- زيارة دير الأمير تادرس بحارة الروم مارس 2013 – أغسطس 2015
- دير الأنبا شنودة الدير الأبيض ابريل 2013
- دير الأنبا بيجول والأنبا بيشاي الدير الأحمر أبريل 2013
- دير البراموس أولى زياراته سبت لعازر مايو 2013
- دير الأنبا بيشوي أحد السعف مايو 2013
- دير السريان بضخه يوم الإثنين مايو 2013
- دير مارمينا أولى زياراته في أغسطس 2013
- دير الأنبا انطونيوس بالبحر الأحمر يناير 2014
- دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر فبراير 2014
- دير العذراء بمدينة النوبارية 2014
- دير أبو مقار ببرية شيهيت مارس 2014
- دير القديس أبو فانا مارس 2015
- دير البتول مارس 2015
- دير القديسة دميانة 23 مارس 2015
- دير مارجرجس للراهبات بمصر القديمة يونيو 2015
- المقر التابع لدير مارجرجس مصر القديمة بمنطقة الخطاطبة فى 23 نوفمبر 2014
- دير الشهيد العظيم ابى سيفين يوليو 2015
- دير الأنبا باخوميوس الشايب يناير 2016
- دير مارجرجس المحروسة بقنا يناير 2016
- دير الملاك ميخائيل ببرية الأساس نقادة يناير 2016
- دير القديس تواضروس المشرقي المحارب غرب النوبارية يناير 2016
- دير الأنبا توماس السائح بالخطاطبة فى مايو 2016
- دير الأمير تادرس بحارة الروم اكتوبر 2016
- دير القديس الأنبا مقار بوادي النطرون 12 أبريل 2019
- دير مارجرجس مصر القديمة للراهبات 10 أغسطس 2019
- دير الأمير تادرس حارة الروم 17 أغسطس 2019
- دير العذراء بحارة زويلة 19 أغسطس 2019
- دير مارجرجس حارة زويلة في 2 سبتمبر 2019
- دير مارمينا في 7 اغسطس 2019 والاحتفال باليوبيل الذهبي لرهبته القمص روفائيل أفا مينا
- دير مار بقطر بالخطاطبة 30 ديسمبر 2019
- دير السيدة العذراء أخميم 14 يناير 2020
- دير الأنبا شنوده سوهاج 16 يناير 2020
- دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي 16 يناير 2021 وتدشين الكاتدرائية
- دير مارمينا مريوط 9 مارس 2021 للاحتفال باليوبيل الذهبي لنياحة القديس البابا كيرلس
- دير مار بقطر بالخطاطبة 25 مارس 2021 وتدشين كنيسة الشهيدة فيلومينا
- دير القديس مقاريوس الكبير (دير أبو مقار) ببرية شيهيت 22 مايو 2021
- دير الأنبا توماس السائح بالخطاطبة 3 يونيو 2021 وتدشين الكاتدرائية
- دير القديس مقاريوس الكبير (دير أبو مقار) ببرية شيهيت 26 أغسطس 2021 وتدشين الكاتدرائية
- دير مارجرجس بالخطاطبة 25 سبتمبر 2021 وتدشين الكاتدرائية
- دير الأنبا يحنس القصير بطريق العلمين 30 أكتوبر 2021 وتدشين الكاتدرائية
- دير القديس مقاريوس الكبير (دير أبو مقار) ببرية شيهيت 19 فبراير 2022
- دير الأمير تادرس بحارة الروم 30 مايو 2022
- دير القديسة دميانة بالبراري 31 مايو 2022
- دير الشهيد مارجرجس مصر القديمة 10 أغسطس 2022
- دير القديس مقاريوس الكبير (دير أبو مقار) ببرية شيهيت 12 نوفمبر 2022
- دير الشهيد مارجرجس سيدي كرير 1 أبريل 2023
- دير الأنبا أنطونيوس ڤيينا النمسا 22 مايو 2023
- دير الشهيد فيلوباتير مرقوريوس أبي سيفين بسيدي كرير 5 أغسطس 2023