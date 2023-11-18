السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مع الاحتفالات بجلوسه.. البابا يزور 50 ديرًا في 11 عامًا من الباباوية

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم السبت بحلول الذكرى الـ11 لتجليس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وفيما يلي قائمة بزيارات البابا للأديرة حتى 2023:

  1. زيارة دير المحرق فى فبراير 2013
  2. دير بطمس مارس 2013
  3. زيارة  دير الأمير تادرس بحارة الروم مارس 2013 – أغسطس 2015
  4. دير الأنبا شنودة الدير الأبيض ابريل 2013
  5. دير الأنبا بيجول والأنبا بيشاي الدير الأحمر أبريل 2013
  6. دير البراموس أولى زياراته سبت لعازر مايو 2013
  7. دير الأنبا بيشوي أحد السعف مايو 2013
  8. دير السريان بضخه يوم الإثنين مايو 2013
  9. دير مارمينا أولى زياراته في أغسطس 2013
  10. دير الأنبا انطونيوس بالبحر الأحمر  يناير 2014
  11. دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر فبراير 2014
  12. دير العذراء بمدينة النوبارية 2014
  13. دير أبو مقار ببرية شيهيت مارس 2014
  14. دير القديس أبو فانا  مارس 2015
  15. دير البتول مارس 2015
  16. دير القديسة دميانة 23 مارس 2015
  17. دير مارجرجس للراهبات بمصر القديمة يونيو 2015
  18. المقر التابع لدير مارجرجس مصر القديمة بمنطقة الخطاطبة فى 23  نوفمبر 2014
  19. دير الشهيد العظيم ابى سيفين يوليو 2015
  20. دير الأنبا باخوميوس الشايب يناير 2016
  21. دير مارجرجس المحروسة بقنا يناير 2016
  22. دير الملاك ميخائيل ببرية الأساس نقادة يناير 2016
  23. دير القديس تواضروس المشرقي المحارب غرب النوبارية يناير 2016
  24. دير الأنبا توماس السائح بالخطاطبة فى مايو 2016
  25. دير الأمير تادرس بحارة الروم اكتوبر 2016
  26. دير القديس الأنبا مقار بوادي النطرون 12 أبريل 2019
  27. دير مارجرجس مصر القديمة للراهبات 10 أغسطس 2019
  28. دير الأمير تادرس حارة الروم 17 أغسطس 2019
  29. دير العذراء بحارة زويلة 19 أغسطس 2019
  30. دير مارجرجس حارة زويلة في 2 سبتمبر 2019
  31. دير مارمينا في 7 اغسطس 2019 والاحتفال باليوبيل الذهبي لرهبته القمص روفائيل أفا مينا
  32. دير مار بقطر بالخطاطبة 30 ديسمبر 2019
  33. دير السيدة العذراء أخميم  14 يناير 2020
  34. دير الأنبا شنوده سوهاج 16 يناير 2020
  35. دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي 16 يناير 2021 وتدشين الكاتدرائية
  36. دير مارمينا مريوط 9 مارس 2021 للاحتفال باليوبيل الذهبي لنياحة القديس البابا كيرلس
  37. دير مار بقطر بالخطاطبة 25 مارس 2021 وتدشين كنيسة الشهيدة فيلومينا
  38. دير القديس مقاريوس الكبير (دير أبو مقار) ببرية شيهيت 22 مايو 2021
  39. دير الأنبا توماس السائح بالخطاطبة 3 يونيو 2021 وتدشين الكاتدرائية
  40. دير القديس مقاريوس الكبير (دير أبو مقار) ببرية شيهيت 26 أغسطس 2021 وتدشين الكاتدرائية
  41. دير مارجرجس بالخطاطبة 25 سبتمبر 2021 وتدشين الكاتدرائية
  42. دير الأنبا يحنس القصير بطريق العلمين 30 أكتوبر 2021 وتدشين الكاتدرائية
  43. دير القديس مقاريوس الكبير (دير أبو مقار) ببرية شيهيت 19 فبراير 2022
  44. دير الأمير تادرس بحارة الروم 30 مايو 2022
  45. دير القديسة دميانة بالبراري 31 مايو 2022
  46. دير الشهيد مارجرجس مصر القديمة 10 أغسطس 2022
  47. دير القديس مقاريوس الكبير (دير أبو مقار) ببرية شيهيت 12 نوفمبر 2022
  48. دير الشهيد مارجرجس سيدي كرير 1 أبريل 2023
  49. دير الأنبا أنطونيوس ڤيينا النمسا 22 مايو 2023
  50. دير الشهيد فيلوباتير مرقوريوس أبي سيفين بسيدي كرير 5 أغسطس 2023
عيد جلوس البابا عيد جلوس البابا تواضروس الثاني عيد جلوس البابا رقم 11 عيد جلوس البابا تواضروس عيد جلوس البابا تواضروس رقم 11

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