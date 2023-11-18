بمناسبة ذكرى جلوسه الـ11.. ملخص زيارات قداسة البابا الرعوية الخارجية حتى 2023
تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم السبت بحلول الذكرى الـ11 لتجليس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.
وفيما يلي ملخص لزيارات قداسة البابا الرعوية الخارجية :
- قام البابا تواضروس الثاني بأولى زيارته على الإطلاق بعد تنصيبه بطريرك على الكرسى المرقسى فى نوفمبر من عام 2012، لمدينة الفاتيكان في العاشر من شهر مايو من عام 2013 احتفاءً بذكرى أول زيارة تاريخية قام بها البابا شنودة الثالث عام 1973 لقداسة البابا بولس السادس بابا الفاتيكان آنذاك ورفعا معا شعار المحبة لا تسقط أبدا
- فى مايو من عام 2013 الزيارة الرعوية الاولى الى دولة النمسا وفيها التقى برئيس الدولة والمسؤولين كما أقام سعادة السفير المصرى هناك حفل على شرف قداسة البابا حضره سفراء الدول والمسؤلين الرسميين هناك كما قام قداسة البابا بتدشين الكنائس هناك وأقام اجتماعات للشعب والخدام وإلقاء محاضرات فى كلية البابا شنودة هناك وحضور الاجتماع الأول لكهنة أوروبا
- فى مايو من عام 2014 زار قداسة البابا اولادة فى دولة الامارات العربية المتحدة بدعوة من رئيسها , التقى خلالها مع حكام الامارات العربية وكبار المسؤولين بها ودشن كنائسها والتقى بالشعب والخدام والأطفال هناك
- فى يونيو من عام 2014 الزيارة الرعوية الاولى الى النرويج بناء على دعوة كنيسة النرويج لقداسته وتقابل فيها مع ملك النرويج وكبار المسؤولين فى الحكومة النرويجية والشعب القبطى المقيم هناك
- حضور مؤتمر الشباب القبطى فى اوروبا المقام فى هولندا فى الفترة من 28-31 اغسطس 2014 وكان بعنوان المشى على الماء ثم الزيارة الثانية لايبارشية هولاندا فى 30 ابريل 2015 وضع خلالها حجر اساس مشروع توسيع كنيسة مارمرقس بلاهاى ودشن الكثير من كنائسنا فى هولاندا واقام العديد من اللقاءات مع الشعب والخدام والمسؤلين الرسمين
- فى 30 أغسطس 2014 توجة قداسته الى جنيف عاصمة سويسرا وتفقد الكنائس هناك
- فى 3 سبتمبر من عام 2014 الزيارة الرعوية الاولى إلى كندا والتى استمرت 25 يوما زار قداسته خلالها 51 كنيسة والتقى بالشعب هناك ودشن الكنائس والمذابح والتقى فى زيارات رسمية كثيرة منها مع رئيس وزراء كندا والعديد من المسؤلين الحكومين كما القى بعض المحاضرات فى الجامعات الكندية
- الزيارة التاريخية الاولى لروسيا :فى يوم 28 أكتوبر 2014 بدأت الزيارة التى قام بها قداسة البابا لروسيا وكانت زيارة محبة وتعارف مع الكنيسة الروسية وصاحب القداسة البطريرك كيريل وزار العديد من الكنائس والاديرة واتفقا خلال الزيارة على عمل لجنة مشتركة لبحث اوجه التعاون بين الكنيستين وتقابل مع العديد من الوزراء والمسؤلين
- زيارة قداسة البابا التاريخية إلى أرمينيا فى 20 ابريل 2015فى اول زيارة للكنيسة الارمنية للمشاركة فى الذكرى المئوية لمذابح الارمن وقام خلال الزيارة بغرس شجرة فى المدرسة اللاهوتية وفقا للتقليد المعمول به وزار خلالها متحف ارمينيا وشارك فى مع الكاثوليكوس كاراكين الثانى ورؤساء الكنائس فى صلاة تأبين مذابح الارمن
- زيارة قداسة البابا الاولى الى امريكا فى اكتوبر 2015
- زيارة قداسة البابا الى لبنان الاولى فى مارس 2014 حين قدم قداسته التعزية فى نياحة قداسة البطريرك مارأغنطيوس زكا عيواص بطريرك الكنيسة السريانية والزيارة الثانية فى 17 يوليو 2015 بدعوة من غبطة كاثوليكوس الارمن الأرثوذكس شارك فيها فى افتتاح متحف ارام بزكيان ولبى دعوة غبطة الكاردينال المارونى ماربشارة بطرس الراعى بطريرك الموارنة وشارك فى الاحتفال بعمل الميرون بحسب طقس الكنيسة الارمنية الارثوذكسية
- زيارة البابا ألى اثيوبيا فى 26 سبتمبر 2015 مع وفد كنسي كبير تلبية لدعوة قداسة ابونا متياس الاول بطريرك أثيوبيا وتوجه من المطار إلى كاتدرائية الثالوث القدوس بالعاصمة الاثيوبية أديس ابابا وكان فى استقبال البابا حشود غفيرة من رجال الدين وكبار المسؤلين ومن الشعب الاثيوبى وزار دير سابيتا جثسيمانى وكاتدرائية سانت جبرئيل واستقبل وزير الدولة للشئون الخارجية الاثيوبية وكاتدرائية المخلص ويوحنا المعمدان وابونا أريفاوى وحضر حفل عشاء لقداسة البابا فى السفارة المصرية بأديس ابابا وزار المدينة المقدسة أكسوم ومدينة جوندر الاثيوبية وزيارة دير أبونا تكلا هيمانوت كما تقابل مع الرئيس الاثيوبى ورئيس البرلمان
- الزيارة الرعوية إلى ايطاليا فى 6 مايو 2015 بدأت بمؤتمر كهنة اوروبا بفينيسيا واستمرت فاعلياته ثلاث ايام وقابل خلال هذة الزيارة بطريرك فينيسيا فرانسيسكو موراجليا وزار ودير الانبا شنودة رئيس المتوحدين فى ميلانو والتقى مع الالاف الاقباط ميلانو ومع شباب ثانوى وجامعة ومجمع كهنة ميلانو
- الزيارة الرعوية للدول الأسكندنافية بدأت فى الثانى عشر من سبتمبر 2015 تقابل فيها مع ملكة الدنمارك الملكة مارجريت الثانية والكثير من المسؤلين كما تقابل مع الشعب ودشن ايقونات كما زار دولة السويد من اجل افتقاد اولادة وصلى ودشن كنائس هناك وزار معهد القديس إغناطيوس وقدم هذا المعهد جائزة لجهودة المتميزة فى الرعاية وشهد هناك اجتماعات مجمع الكنيسة السويدية
- سام خلال الزيارة كاهنين ودشن 10 كنائس وزار 33 كنيسة والقى اكثر من 50 عظة وكلمة وعمد 27 معمودية للاطفال وقابل الالاف من جموع الشعب القبطى هناك وافتتح هناك كلية القديسين أثانسيوس وكيرلس اللاهوتية بكاليفورنيا
- الزيارة الرعوية الثانية للنمسا فى مايو 2015 وزار فيها كنيسة ماريوحنا المعمدان بجراتس ووضع حجر الاساس لكنيسة جديدة فى جراتس وفى مايو 2016 دشن قداسة البابا كاتدرائية السيدة العذراء المنتصرة والملاك ميخائيل
- ترأس قداسة البابا صلاة جناز مثلث الرحمات نيافة الانبا ابراهام مطران الكرسي الاورشليمى فى القدس
- تراس قداسة البابا صلاة جناز مثلث الرحمات نيافة الانبا كيرلس مطران ميلانو ١٧ اغسطس 2016
- زيارة رعوية للاردن بدعوة من عاهل الاردن الملك عبد الله بن الحسين سبتمبر 2016 حيث افتقد الكنائس القبطية هناك وتقابل مع الملك عبد الله بن الحسين وافتتح أول دير قبطى بالاردن وزار منطقة جبل نيبو حيث مغارة القديس يوحنا المعمدان فى المغطي بنهر الاردن وحضر هناك اجتماع كنائس الشرق الاوسط مع وفد من الكنيسة القبطية
- زيارة رعوية الى اليونان من 8 ديسمبر 2016
- زيارة رعوية الى الكويت فى 23 ابريل 2017
- زيارة رعوية الى ايطاليا وحضور مؤتمر كهنة اوروبا فى ايبارشية ميلانو 29 ابريل الى 5 مايو 2017
- زيارة رعوية الى المملكة المتحدة من 5 الى 17 مايو 2017
- زيارة ايبارشية برمنجهام فى 12 مايو 2017
- زيارة ايبارشيه ايرلندا فى 17 مايو 2017
- زيارة روسيا فى 23 مايو 2017 واستلام جائزة تعزيز الوحده بين الارثوذكس وتسلمها من غبطة البطريرك ميريل بطريرك موسكو وخلال الزيارة التقى بالرئيس بوتين رئيس روسيا
- زيارة اليابان وتدشين اول كنيسة قبطية ارثوذكسية بها على اسم السيدة العذراء وماركوس الرسول بكيوتو باليابان فى 25 اغسطس 2017
- الزيارة الرعوية الاولى الى استراليا فى 29 اغسطس 2017 وخلالها زار قداسة البابا ايبارشية سيدنى وملبورن ودشن الكثير من الكنائس وعقد العديد من الاجتماعات لكل فئات الشعب الى جانب الكثير من اللقاءات الرسميه ووضع حجر الاساس وافتتاح الاكليريكيات وزيارة المدارس القبطية وافتتاح مبنى ابؤورو بميلبورن الى جانب زيارة دير الانبا انطونيوس بملبورن.
- زيارة قداسة البابا الى المانيا فى 10 اكتوبر 2017 لتفقد الرعية وحضور اجتماعات بطاركة كنائس الشرق الاوسط بالمانيا
- زيارة رعوية الى اوروبا من 11 الي 29 مايو 2019 الى المانيا وسويسرا ولندن
- زيارة رعوية فى 9 الي 27 اكتوبر 2019 الى ايبارشية باريس وجنوب فرنسا وبلجيكا والنمسا
- زيارة رعوية إلي إيبارشية النمسا في يوليو 2022
- زيارة رعوية فى 9 الي 28 مايو 2023 الى الفاتيكان وإيبارشية روما وميلانو والنمسا