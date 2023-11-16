الخميس 16 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد الفوز على جيبوتى.. هشام يكن: المنتخب المصرى بدأ يستعيد عافيته وثقته

كابتن هشام يكن
كابتن هشام يكن

قال كابتن هشام يكن، نجم منتخب مصر ولاعب نادي الزمالك الأسبق، إن منتخب مصر اليوم قدم مباراة جميلة في الأداء أمام فريق جيبوتي في تصفيات مونديال 2026، لافتًا إلى أن ما ساعد على هذا الجمال هو فريق جيبوتي، لكنه لم يظهر بالقوة والشراسة الإفريقية، ففي العادة تكون كرة إفريقيا شديدة وبها التحامات أكثر. 

وأضاف كابتن هشام يكن، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة الحياة، أن فرقة جيبوتي كانت تظهر اليوم بأداء أقل بكثير من الفرق الموجودة في إفريقيا، لافتًا إلى أن الفريق المصري اليوم كان ظاهرا بشكل جيد جدًا، حيث إن الأخطاء لم تكن كثيرة.

وأشار كابتن هشام يكن نجم منتخب مصر، إلى أن المنتخب المصري ابتدأ يستعيد عافيته وثقته.

المنتخب المصري فريق جيبوتي فوز مصر تصفيات مونديال 2026 هشام يكن

الأكثر قراءة

صلاح بعد سداسية جيبوتى: النتيجة أهم من إنجازاتى الشخصية.. وهذه رسالتى للجمهور

هدنة الأربعين.. هل ينجح مجلس الأمن في وقف إطلاق النار؟

انتظرنا 40 يومًا.. زعيم المعارضة الإسرائيلية: حان الوقت لاستبدال نتنياهو

بعد استجابة الرئيس السيسى له.. الفلسطينى عبدالله كحيل: يا رب يطول بعمر الرئيس

عاجل.. فعاليات حزبية فى المحافظات دعمًا للرئيس: نؤيد الأنسب للبلاد

برنامج تمويلي جديد بفائدة ميسرة لدعم مشروعات الأثاث ومساعدتها على التطوير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الخارجية الأردنية تضع اتفاقية السلام مع إسرائيل فى مستودع الغبار!

د. محمد عفيفي

مصر وغزة «2-2»

ماجد حبته

إهانة جديدة لمجلس الأمن

حسين دعسة

الأردن يحمل إسرائيل مسئولية الاعتداء على أفراد المستشفى الميدانى

جلال حمام

حرب إقليمية ووقف التطبيع مع إسرائيل

خالد حريب

تحذيرات مصرية قبل اشتعال المنطقة

محمد العسيري

عملية تفكيك غزة.. المحاولات مستمرة

وائل لطفي

«هسس» إسرائيلى من مصر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى: نأمل أن تؤدى جهودنا لوقف التصعيد فى غزة.. ولا صحة لتعرض مصر لضغوط أمريكية

مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في غزة وتطالب بتنفيذ أحكامه

الاحتلال يُعلن مقتل 3 من منفذي عملية إطلاق النار في القدس