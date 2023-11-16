بعد الفوز على جيبوتى.. هشام يكن: المنتخب المصرى بدأ يستعيد عافيته وثقته

قال كابتن هشام يكن، نجم منتخب مصر ولاعب نادي الزمالك الأسبق، إن منتخب مصر اليوم قدم مباراة جميلة في الأداء أمام فريق جيبوتي في تصفيات مونديال 2026، لافتًا إلى أن ما ساعد على هذا الجمال هو فريق جيبوتي، لكنه لم يظهر بالقوة والشراسة الإفريقية، ففي العادة تكون كرة إفريقيا شديدة وبها التحامات أكثر.

وأضاف كابتن هشام يكن، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة الحياة، أن فرقة جيبوتي كانت تظهر اليوم بأداء أقل بكثير من الفرق الموجودة في إفريقيا، لافتًا إلى أن الفريق المصري اليوم كان ظاهرا بشكل جيد جدًا، حيث إن الأخطاء لم تكن كثيرة.

وأشار كابتن هشام يكن نجم منتخب مصر، إلى أن المنتخب المصري ابتدأ يستعيد عافيته وثقته.