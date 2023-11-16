الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

5 سنوات للص أصاب موظفًا بسلاح أبيض في الإسكندرية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار ضياء محمد هريدي رئيس المحكمة، بمعاقبة لص بالسجن لمدة 5 سنوات غيابيا، عما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة، صدر الحكم وعضوية كل من المستشار محمود احمد عبد الوهاب، والمستشار معتز نور الدين محمد، والمستشار إبراهيم حسيني فايد، وسكرتير المحكمة محمد عثمان.

بلاغ بتعدي شخص علي موظف 

ترجع احداث القضية المقيدة برقم 23808 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزة أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزه أول، بقيام المتهم بالتعدي على المجني عليه، بدائرة القسم.

التحقيقات المجنى عليه حاول الامساك بالمتهم

وتبين من التحقيقات، أنه أثناء جلوس المجني عليه " ع.م.ق" موظف بشركة تخليص فؤجي بشخصين يركضان خلف المتهم " م.ع.ع"، ويستغيثون لضبطه صائحين "حرامى"، فأخذ يركض والمارة خلف المتهم، حتى استدار المتهم وتعدي عليه بضربة من سلاح أبيض كتر، كان بحوزته وذلك للحيلولة دون ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتبين من تقرير الطب الشرعي أن نسبة إصابة المجني عليه تقدر بنسبة 10% وقررت النيابة إحالة المتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.

وقضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد رفعت جبر، رئيس المحكمة، بمعاقبة بائع بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات غيابيا، عما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بأحداث عاهة مستديمة لعامل في مشاجرة بينهما، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار باسل حسن علي والمستشار يوسف سعد أحمد والمستشار خالد محمد إبراهيم.

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 5761 لسنة 2022جنايات باب شرقى، بقيام المتهم بالتعدي على المجني عليه "م.س.ع" بسلاح أبيض.

وكشفت التحقيقات علي إثر مشاجرة بين المجني عليه "م.س.ع" عامل، وبين شقيقة المتهم "ا.م.ع"، بائع، وحال تواجده بمحل سكنه تناهي الي سمعه صوت استغاثة فتوجه صوبة لاستبيان الأمر، وبوصوله أبصر المتهم محرزا سلاح أبيض سكين، وتعدي عليه بعدد من الضربات، مما تسبب في إصابته التي نتج عنها عاهة مستديمة بنسبة 15% في الإبهام الأيمن، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم في جلستها المنعقدة.

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