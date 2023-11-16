الصفدى: لو أى دولة ارتكبت ما فعلته إسرائيل لانهالت عليها العقوبات

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن الوضع في قطاع غزة بات مأساة لا يمكن وصفها، في ظل ضرب دولة الاحتلال كل قرارات الشرعية الدولية بعرض الحائط.

وأكد أن إسرائيل تتصرف بانتقامية فجة ووحشية تجاه الفلسطينيين، ولا يمكن النظر إلى ما تفعله بحق المدنيين كدفاع عن النفس، ولكنها جرائم حرب.

وتابع: مستمرون في بذل الجهود مع كل الدول المؤثرة ونقول لهم إن ما تقومون به من فشل في اتخاذ موقف واضح يدين إسرائيل، ويجبرها على وقف هذه الهمجية بحق الفلسطينيين الأبرياء، نساء وأطفالًا وكبار السن، يطعن بمصداقية كل مؤسسات العمل الدولي المشترك والقانون الدولي أيضًا.

وأكد أن إسرائيل ترتكب كل الجرائم في الأراضي الفلسطينية، وتثبت أنها فوق القانون الدولي، مضيفًا أن المجتمع الدولي كله ضحيتها، وليست الأبرياء من الشعب الفلسطيني فقط، الذين يرتقون إلى الشهادة يوما بعد يوم.

وواصل: لو أن أي دولة أخرى قامت بجزء مما فعلته إسرائيل في غزة، لوجدنا العقوبات تنهال عليها من كل بقاع الأرض، فلماذا إذن تفرض العقوبات على دول قامت بأقل بكثير مما قامت به إسرائيل، ولا نرى موقفًا موحدًا يقول لها يكفي أنت ترتكب جرائم حرب.