الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رفقة اسكتلندا.. إسبانيا تهزم قبرص بثلاثية وتتأهل لأمم أوروبا 2024

لامين يامال
لامين يامال

انتصر منتخب إسبانيا على نظيره منتخب قبرص في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية، يورو 2024، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأنهى المنتخب الإسباني الشوط الأول من المباراة متقدمًا بثلاثة أهداف دون رد.

وهيمن المنتخب الإسباني على الاستحواذ من بداية الشوط الأول، وكان الطرف الأكثر هجومًا وحاول لاعبوه تسجيل هدف مبكر لتأكيد سيطرتهم على مجريات اللعب.

وسجل لامين يامال الهدف الأول مبكرًا لمنتخب إسبانيا في الدقيقة الخامسة.

واستمرت المحاولات الهجومية لاعبي منتخب إسبانيا لتسجيل الهدف الثاني وتأكيد تقدمهم في النتيجة.

وأضاف ميكيل أوريازابال الهدف الثاني لمنتخب إسبانيا في الدقيقة 24 بصناعة من زميله أليكس جريمالدو، ثم أضاف خوسيلو الهدف الثالث في الدقيقة 28 بصناعة أوريازابال.

وواصل لاعبو المنتخب الإسباني محاولاتهم لتسجيل الهدف الرابع في مرمى قبرص وزيادة فارق الأهداف قبل نهاية الشوط الأول.

واستحوذ لاعبو منتخب إسبانيا على مجريات اللعب بنسبة 76% مقابل 24% لصالح  منتخب قبرص.

واستمر استحواذ منتخب إسبانيا على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي متبادلًا بين كلا الفريقين وفي مستوى متوسط ولكن بأفضلية بسيطة لمنتخب قبرص.

وأظهر لاعبو قبرص رغبة في تسجيل هدف تقليص الفارق، وسجله كوستاس بيلاس في الدقيقة 75.

وسدد لاعبو منتخب إسبانيا 5 كرات على المرمى من 13 محاولة وخرجت 4 كرات من الملعب واعترض الدفاع 4 تسديدات، مقابل 3 تسديدات من 4 محاولات لمنتخب قبرص واعترض دفاع إسبانيا كرة واحدة.

واستحوذ لاعبو إسبانيا على مجريات اللعب بنسبة 71% مقابل 29% لصالح منتخب قبرص.
ورفع منتخب إسبانيا رصيده لـ18 نقطة ويواصل تصدر المجموعة، فيما واصل منتخب قبرص احتلال قاع المجموعة بدون نقاط.

في نفس المجموعة، تعادل منتخب اسكتلندا مع نظيره منتخب جورجيا بهدفين لكل منهما في مباراة نفس الجولة.

ورفع منتخب اسكتلندا رصيده لـ16 نقطة في المركز الثاني ويضمن التأهل لأمم أوروبا 2024، فيما رفع منتخب جورجيا رصيده لـ8 نقاط في المركز الرابع.

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