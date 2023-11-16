الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جمال عنايت: هناك تحركات قانونية فى العالم لإدانة إسرائيل بالمحكمة الجنائية الدولية

جمال عنايت
جمال عنايت

قال الإعلامي جمال عنايت، إن هنالك متغير مهم جدًا لم يلتفت إليه الكثيرون، لكنه من الممكن أن يكون له أثر ما، مؤكدًا أن هناك تحركات قانونية في العالم لإدانة إسرائيل بالمحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف عنايت، اليوم الخميس، خلال تقديمه تغطية خاصة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك إعلانا يتحدث ويخاطب الفلسطينيين، قائلًا: "أصبح لكم جيش هذا الجيش هو جيش قانوني"، مشيرًا إلى أن هناك العديد من التحركات القانونية في العالم لإدانة إسرائيل سواء في المحاكم الدولية أو حتى المحلية، وخاصة عندما نتكلم عن المحكمة الجنائية الدولية.

وتاعب: "إذا تحدثنا بشكل مطلق عن ما هو الموقف القانوني الدولي الإنساني من الحرب في غزة سواء الحالية أو ما سبقها.. لكن السؤال الأهم هل يمكن فعلًا إدانة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية، وهل إذا تمت هذه الإدانة هل من الممكن أن قرارات الجنائية الدولية سواء الانتهاكات أو جرائم الاحتلال أو غيرها هل سيكون لها أثر؟".

القاهرة الإخبارية إدانة إسرائيل المحكمة الجنائية الدولية الحرب في غزة

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