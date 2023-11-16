جمال عنايت: هناك تحركات قانونية فى العالم لإدانة إسرائيل بالمحكمة الجنائية الدولية

قال الإعلامي جمال عنايت، إن هنالك متغير مهم جدًا لم يلتفت إليه الكثيرون، لكنه من الممكن أن يكون له أثر ما، مؤكدًا أن هناك تحركات قانونية في العالم لإدانة إسرائيل بالمحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف عنايت، اليوم الخميس، خلال تقديمه تغطية خاصة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك إعلانا يتحدث ويخاطب الفلسطينيين، قائلًا: "أصبح لكم جيش هذا الجيش هو جيش قانوني"، مشيرًا إلى أن هناك العديد من التحركات القانونية في العالم لإدانة إسرائيل سواء في المحاكم الدولية أو حتى المحلية، وخاصة عندما نتكلم عن المحكمة الجنائية الدولية.

وتاعب: "إذا تحدثنا بشكل مطلق عن ما هو الموقف القانوني الدولي الإنساني من الحرب في غزة سواء الحالية أو ما سبقها.. لكن السؤال الأهم هل يمكن فعلًا إدانة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية، وهل إذا تمت هذه الإدانة هل من الممكن أن قرارات الجنائية الدولية سواء الانتهاكات أو جرائم الاحتلال أو غيرها هل سيكون لها أثر؟".