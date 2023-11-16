الجزائر يهزم الصومال بثلاثية في افتتاح مشوار تصفيات مونديال 2026

استهل منتخب الجزائر مشواره في تصفيات كأس العالم 2026، بالفوز على نظيره الصومالي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكان منتخب الجزائر قد تقدم مبكرًا في الدقيقة الثانية من بداية المباراة عن طريق أحمد عبد الله العابدي، لاعب الصومال بالخطأ في مرماه.

وسجل بغداد بونجاح الهدف الثاني لصالح منتخب الجزائر في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول، بعد عرضية حاول مدافعو الصومال إبعاد الكرة، لكنها وصلت إلى بغداد، الذي وضع الكرة ببراعة داخل المرمى.

وقلص عيسى آدم أباتاري النتيجة بتسجيل الهدف الأول لصالح الصومال في الدقيقة 65 بعد ركلة حرة مباشرة تم تنفيذها وفشل الدفاع في قطعها قبل أن يسدد آدم الكرة في الشباك.

وسجل إسلام سليماني الهدف الثالث لصالح الجزائر من ركلة ركنية، تم تنفيذها قبل أن يسدد سليماني الرأسية في الشباك.

بهذا الفوز، احتل المنتخب الجزائري صدارة ترتيب المجموعة السابعة من مجموعات تصفيات كأس العالم، برصيد 3 نقاط، بينما تتواجد الصومال في المركز الرابع والأخير بدون نقاط.

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موزمبيق تحقق فوزا صعبا على بوتسوانا

وشهدت المجموعة ذاتها، فوز موزمبيق على بوتسوانا بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الأولى من تصفيات المونديال.

وحصد منتخب موزمبيق أول 3 نقاط ليأتي الفريق الموزمبيقي في المركز الثاني، وجاء منتخب بوتسوانا في المركز الخامس بدون نقاط.