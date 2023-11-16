"كهرباء الإسكندرية" تختتم برنامجها التدريبي للعاملين حول مصادر الفقد في التيار

انتهت إدارة التدريب الأساسى بالإدارة العامة لمركز التدريب التابعة لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء ، من تنفيذ برنامج تدريبي عن مصادر الفقد في التيار الكهربائي وكيفية خفض نسبته فنيا خلال الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر الماضي.

وقام بالقاء المحاضرات الدكتور رمزى عبد الفتاح كبير مهندسين بإدارة ترشيد الطاقة، والمهندسة سعاد الخولى مهندس أول بإدارة المكثفات والمهندس حسين رمضان رئيس قطاع العدادات.

كما قام المهندس محمد رجب عبد المنعم مهندس بإدارة شبكات الراس السوداء بتقديم محاضرة بعنوان (التحكم ولوحات التوزيع) ضمن برنامج تطوير مراكز خدمة العملاء بقطاع شرق والمقامه بقطاع التدريب بمحرم بك، وقام المحاسب مدحت طه المانى مدير إدارة مبيعات الطاقه بقطاع كبار المشتركين بالقاء محاضرة بعنوان (التواصل والذكاء العاطفى) للساده العاملين بقطاع وسط ضمن برنامج تطوير مراكز خدمة العملاء والمقامه بقطاع التدريب بمحرم بك.

فيما قام قطاع التدريب برئاسة المهندسة ريهام الدرديري بتسليم الدفعه الاخيره من شهادات التدريب الصيفى لطلبه الجامعات والمعاهد العليا.

وقام المحاسب مدحت طه المانى مدير إدارة مبيعات الطاقه بقطاع كبار المشتركين بالقاء محاضرة بعنوان مهارات العرض لمديرى الادارات ورؤساء الاقسام. تجارى - شبكات ضمن برنامج تطوير مراكز خدمة العملاء بقطاع وسط والمقامه بقطاع التدريب بمحرم بك.