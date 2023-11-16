الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

السبكي: تنفيذ 7000 برنامج تدريبي للعاملين بمنظومة التأمين الصحي الشامل

الدكتور أحمد السبكي
الدكتور أحمد السبكي

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إن الهيئة حريصة على تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة فى المنظومة بشكل مستمر من خلال البرامج التدريبية للأطقم الطبية والإدارية.

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واشار إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 7000 برنامج تدريبي سواء للطواقم الطبية أو الكوادر الإدارية، بهدف الاستثمار فى العنصر البشرى، وبشكل يتوافق مع المبادرات الاستراتيجية التى تتبناها الهيئة والهادفة إلى سلامة المرضى وتحسين جودة وسلامة المرضى بأعلى مستوى من الجودة والكفاءة فى تقديم الرعاية الصحية.

المنصات التدريبية الإلكترونية

وقال إن البرامج التدريبية تمت من خلال المنصات التدريبية الإلكترونية الخاصة بالهيئة العامة للرعاية الصحية، والتى كانت اختبارًا حقيقيًا لقدرة الهيئة العامة للرعاية الصحية بكافة منشآتها وإداراتها وفروعها المختلفة، وبشكل يتيح لها قدرة أكبر على النهوض بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين كجزء من استراتيجية الدولة المصرية للارتقاء بالموارد البشرية التى تعد من أهم مكونات التنمية الاقتصادية لبناء مصر الحديثة.

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وأعلن السبكى، أن الهيئة ستقوم خلال الفترة القادمة  بتدريب وتأهيل عدد من الكوادر في هيئة الرعاية الصحية على التعامل مع الأطر القانونية والمالية والفنية لنظم الشراكة ما بين القطاعين الحكومي والخاص، وذلك مع الجهات الأكاديمية ذات التقدير الدولي وذات الإسهام الواضح في الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

الحزم الطبية العلاجية والجراحية

وأعلن عن استحداث العديد من الحزم الطبية العلاجية والجراحية والتي أضافتها الهيئة العامة للرعاية الصحية بكافة منشآتها لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، وتدلل على ذلك مؤشرات الآداء بمحافظات «بورسعيد، الأقصر والإسماعيلية، جنوب سيناء» حيث قدمنا أكثر من 37.5 مليون خدمة طبية وعلاجية، وتم إجراء عمليات متقدمة وتدخلات طبية مستحدثة  وصلت لـ 440 ألف تدخل جراحي، بدون أى تكاليف مالية على المنتفع عند إجرائها.

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