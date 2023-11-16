الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

محاسب: المسؤولية كبيرة على الرئيس القادم وأهم نقطة الأمان (فيديو)

حمدي فاروق
حمدي فاروق

مرحلة جديدة خلال مطلع العام الجديد 2024 مع انطلاق الانتخابات الرئاسية واختيار المصريين رئيسهم لفترة جديدة وطموحات وآمال كبيرة.

 ورصدت "الدستور" آراء المواطنين حول هذا الصدد في الشارع المصري ومعرفة ما يريده المواطنون من الرئيس الجديد.

مسؤلية الرئيس القادم وأهم نقطة الأمان

قال حمدي فاروق مصطفي محاسب:"المسؤلية كبيرة علي الرئيس القادم ولكن أهم نقطة هي الأمن والأمان، والاستقرار وتوفير فرص عمل للشباب، ولكن الغلاء أزمة إقتصادية يشهدها العالم".

أضاف: "الحمل ثقيل علي رئيس الجمهورية القادم وربنا معاه، ونطالبه بالنظر إلي تضخم الأسعار والاقتصاد، بجانب استكمال مسيرة الإنجاز أن التي حققتها الدولة".

الانتخابات الرئاسية
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد 8 ديسمبر المقبل؛ ليكون الصمت الانتخابي عقب الدعاية الانتخابية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والرموز الانتخابية التي سيستخدمها المرشحون بالسباق الرئاسي، وذلك وفقًا للجدول الزمني للإجراءات الانتخابية التي حددته الهيئة.

وتبدأ فترة الصمت الانتخابي قبل يومين من تاريخ الاقتراع الذي يبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساء، خلال ثلاثة أيام 10و11و12 ديسمبر 2023.

الهيئة الوطنية للانتخابات
وحمل قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن القائمة النهائية للمرشحين رقم 28 لسنة 2023، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية.

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين كلًا من: عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبدالفتاح السيسى رمز النجمة رقم 1 في استمارة الانتخابات، ومحمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران رمز الشمس قم 2، وعبدالسند حسن محمد يمامة وشهرته عبدالسند يمامة رمز "النخلة" رقم 3، وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر رمز "السلم" رقم 4.

https://youtube.com/shorts/xBBNt7Qr4oM?si=hTwqT3kEKqBxvTfi

مواطن محاسب حمدي حمدي فاروق الرئيس القادم

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