مستشفى الإندونيسى يتوقف عن العمل بسبب الحصار الإسرائيلى المستمر فى قطاع غزة

أعلن مدير مستشفى الإندونيسي، عن توقف المستشفى عن العمل بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وفاة 3 أطفال خدج في مستشفى الشفاء الطبي

وكانت أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأن مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة الدكتور محمد أبوسلمية، أعلن عن وفاة ثلاثة أطفال خدج في المستشفى.

وأوضحت القاهرة الإخبارية، أن مدير مستشفى الشفاء الطبي بغزة، أكد وجود أكثر من 7 آلاف شخص محاصرين داخل المجمع الطبي، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب إبادة جماعية بحق المرضى والأطفال.

من جانبه، قال رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا" من الأراضي الفلسطينية المحتلة، آندريا دى دومينيكو، إن الوضع في قطاع غزة مأساوي، ويجب حماية المستشفيات والمرافق الصحية.