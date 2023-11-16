حبس المتهمين بسرقة 12 شاشة كمبيوتر من داخل مبنى حكومي بأطفيح

قررت جهات التحقيق بجنوب الجيزة، اليوم الخميس، حبس عامل وسائق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة 12 شاشة كمبيوتر من داخل إحدى الجهات الحكومية بمركز أطفيح.

وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، بمشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط عامل وسائق لقيامهما بسرقة (12 شاشة كمبيوتر) من داخل إحدى الجهات الحكومية بدائرة مركز شرطة أطفيح.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأرشدا عن المسروقات وتولت النيابة العامة التحقيق.