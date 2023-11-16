الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل جيبوتي لمواجهة منتخب مصر بتصفيات مونديال 2026

منتخب جيبوتي
منتخب جيبوتي

أعلن عبدالرحمن أوكيه، المدير الفني لمنتخب جيبوتي تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة منتخب مصر، في الجولة الأولى من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم (2026).

وشهد تشكيل جيبوتي الأساسي، وجود 8 لاعبين من فريق أرتا سولار، الذي واجه الزمالك، في منافسات دور الـ32 بكأس الكونفيدرالية الإفريقية (نسخة الموسم الجاري 2023/2024)، والتي حسمها الفارس الأبيض لصالحه بمجموع المواجهتين |(4/3)، ليتأهل إلى مرحلة المجموعات من المسابقة القارية.

تشكيل منتخب جيبوتي لمواجهة منتخب مصر بتصفيات مونديال (2026)

حراسة المرمى: سولايت لويما.

خط الدفاع: علي فارادا - فؤاد موسى - يابيه سعيد - وارساما إبراهيم.

خط الوسط: وارساما حسن - عبد الله حمزة - دواليه محمود.

خط الهجوم: جابرييل دادزي - صامويل أكينبينو - مهدي عبدي.

موعد مباراة منتخب جيبوتي ومصر بتصفيات مونديال (2026)

ويحل منتخب جيبوتي ضيفا ثقيلا على نظيره منتخب مصر، في تمام السادسة مساء اليوم الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الأولى بمرحلة المجموعات من تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال (2026).

وتقام النسخة المقبلة من مونديال العالم في ثلاثة دول مختلفة، وهم (المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية).

القنوات الناقلة لمباراة منتخب جيبوتي ومصر بتصفيات مونديال (2026)

تنقل مباراة منتخب جيبوتي ونظيره منتخب مصر، في تمام السادسة مساء، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة.

ويسبق مباراة منتخب جيبوتي ومصر، في تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال (2026)، تقديم أستوديو تحليلي، عبر قناة أون تايم سبورت 2، يقدمه سيف زاهر، بصاحبة وليد صلاح الدين وعبد الظاهر السقا وأحمد حسن.

بينما يتولى التعليق على مهمة المباراة حاتم بطيشة ومؤمن حسن، والمراسلين من أرض الملعب محمد طه وخالد رزق.

بينما جاء تشكيل منتخب مصر على النحو التالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال عبدالواحد، أحمد سامي، محمد عبدالمنعم، أحمد فتوح.

وسط الملعب: مروان عطية، محمد النني، أحمد سيد زيزو.

الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، محمد صلاح.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي:"محمد صبحي، أحمد الشناوي، محمد حمدي، علي جبر، محمد هاني، محمود حسن تريزيجيه، حمدي فتحي، طارق حامد، إمام عاشور، مصطفى فتحي، حسين الشحات".

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