الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مدرب جيبوتى: محمد صلاح فخر لقارة إفريقيا.. وسنعانى أمام منتخب مصر

مدرب جيبوتي
مدرب جيبوتي

أكد عبدالرحمن أوكيه، المدير الفني لمنتخب جيبوتي، أن فريقه سيحاول تقديم أداء جيد أمام منتخب مصر في المباراة التي ستجمع المنتخبين غدًا.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره الجيبوتي غدًا الخميس في افتتاح تصفيات كأس العالم 2026.

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مدرب جيبوتي: سنحاول إيقاف محمد صلاح

وقال "أوكيه" في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "هناك نقاط عديدة علينا أن نتفق عليها ولا يمكن أن نجادل فيها مثل أن محمد صلاح واحد من أفضل لاعبي قارة إفريقيا".

وأضاف: "محمد صلاح يسجل الكثير من الأهداف مع فريقه، ونحن لدينا خطة واستراتيجية سنلعب بها في المباراة، وسنحاول إيقافه لكن هل سننجح في ذلك أم لا؟ هذا ما سنراه في الملعب".

وتابع: "صلاح ليس فخرًا لمصر فقط، لكنه فخر لقارة إفريقيا بأكملها، سننتظر المباراة ولا نعلم كيف ستسير وسنطلب الحصول على قميص محمد صلاح عقب المباراة".

واستمر: "منتخب مصر ليس فقط محمد صلاح، لكن الفريق لديه العديد من اللاعبين المميزين مثل تريزيجيه ومرموش ومصطفى محمد والنني، وكذلك في الدفاع لديه لاعبون جيدون نعرفهم جيدًا".

وشدد مدرب جيبوتي: "نركز الآن على فريقنا ومستوانا وطريقة لعبنا ولو نجحنا في السيطرة على أنفسنا جيدًا ولعبنا بالطريقة الأمثل سنحقق الفوز".

واستمر: "الجميع يعلم أن الجمهور هو اللاعب رقم 12 ويلعب دورًا مهمًا مع كل فريق وكيف يمثل ضغطًا كبيرًا على أي خصم".

وعن مكان مباراة الإياب هل ستكون في مصر أم دولة أخرى؟، علّق: "لا أستطيع الإجابة الآن لأن المباراة ستقام في 2025 وطبقًا لقوانين فيفا واستعداداتنا، نحن نشيد ملاعبنا ولا أعرف هل سنلعب عليها حينها أم لا؟!".

وأوضح: "اخترنا اللعب في مصر وسنخوض مباراة غينيا بيساو في الجولة الثانية هنا ومن اليوم وحتى نهاية إنشاء ملاعبنا هناك الكثير من الإجراءات التي لا أتدخل فيها".

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