الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد الجندى: لا أحد يعلم بأى أرض يموت والاستعداد طريق النجاة

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه لا أحد يعلم بأي أرض يموت، لذا على الجميع الاستعداد للقاء ربه، وذلك لأن الموت قد يدرك الإنسان في أي أرض ووطن.

الاستعداد للموت

وأكد الشيخ خالد الجندي، خلال تقديمه برنامج “لعلهم يفقهون” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن 90% من الصحابة لم يموتوا في المدينة، أي أن الصحابة أنفسهم لم يموتوا على أرضهم وفراشهم.

حسن الخاتمة

وفي سياق متصل، قال الشيخ رمضان عبدالرازق، عالم من علماء الأزهر الشريف، إن حسن الخاتمة ليست لها علاقة بماذا كان يفعل الإنسان قبل اللحظات الأخيرة من الموت، حيث لا يعني الموت على سجادة الصلاة أن هذا الشخص أصلح من شخص يموت وهو يعمل أو يموت وهو نائمًا.

وتابع: "حسن الخاتمة تتعلق بالأعمال التي كان يقوم بها العبد طوال حياته وليس وقت أن يدركه الموت فقط، أي أن حسن الخاتمة أن نموت ونحن مخلصين ومؤمنين وموحدين بالله، فيجب أن نحسن العمل في الحياة الدنيا لنسعد في الدار الآخرة".

خالد الجندي حسن الخاتمة موت بأي أرض لعلهم يفقهون دي ام سي

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