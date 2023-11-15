خالد الجندى يكشف عن علامات قبول توبة العبد

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المركز الأعلى للشئون الإسلامية، إنه ليست هناك أدلة قطعية واضحة تشير إلى أن الله سبحانه وتعالى قد غفر ذنب عبد ما، لذا لا يمكن لأحد الفصل في ذلك، حيث إن معرفة قبول التوبة أولا من الغيب الذي لا يعلمه سوى الله سبحانه وتعالى.

الجهر بالمعصية

وأكد الشيخ خالد الجندي، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن هناك بعض العلامات والمؤشرات التي تشير بنسبة ما إلى أن الله سبحانه وتعالى قد قبل توبة العبد، ومن بين تلك العلامات انكسار النفس، عدم المجاهرة بالفعل والمعصية، الثبات على عدم تكرار الفعل، الاستمرار في الاستغفار والإكثار من الأفعال التي تقرب العبد لربه.

الندم عند ارتكاب المعصية

وأضاف في حديثه، أن البكاء عند ارتكاب خطأ ما ليس دليلًا قاطعًا على الندم والخوف من عقاب الله سبحانه وتعالى، فقد يكون البكاء دليلًا على الجرم وشدة الأفعال المؤذية التي يرتكبها باستمرار، ولكن يمكن القول إن البكاء الحقيقي الذي يخلو من المظاهر قد يكون سبب دخول الشخص للجنة.

جدير بالذكر، أن الشيخ خالد الجندي أدار اليوم حلقة جديدة من برنامج "لعلهم يفقهون" مع مجموعة من الشباب المصري للتناقش والتحاور حول القضايا المجتمعية والدينية الحالية.