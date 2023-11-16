الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة يعاين مسارات العمل بمحور عمرو بن العاص

محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال جولته

أجرى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جولة تفقدية يرافقه اللواء محمد الكيلانى، رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، لمعاينة مراحل العمل الجارية بمحور عمرو بن العاص في ضوء الانتهاء من العديد من القطاعات بالمحور وخطة استكمال تنفيذ المشروع بمسافة إجمالية ٤.٥ كم. 

شملت جولة المحافظ ورئيس جهاز التعمير معاينة مسار المحور بالقطاعات التي تم الانتهاء منها ومؤهلة للسير وتشمل مطلع محور عمرو بن العاص باتجاه طريق المريوطية والطريق السياحي ومسار المحور من منطقة الإخلاص حتي منزل المحور بشارع الشيخ أحمد نصر بالهرم. 

كما تفقد المحافظ الأعمال الإنشائية الجارية بالقطاعات المتبقية للربط مع الطريق الدائري الشمالي، حيث تابع مراحل العمل بالمنطقة من شارع الشيخ أحمد نصر في اتجاه مناطق المطبعة وعمرو بن العاص والمنشية التي تضم منزلا لقائدي المركبات القادم من مناطق دائري المنشية والمنصورية وأكتوبر إلى شارع الأهرام وشارع الشيخ أحمد نصر الرابط بين شارعي الهرم وترسا. 

بالإضافة إلى مطلع للقادم من شارع الشيخ أحمد نصر وترسا والهرم والمتجه إلى الطريق الدائري المنشية ومحور ٢٦ يوليو والقاهرة الجديدة. 

وأشاد محافظ الجيزة، بنسب التنفيذ المتقدمة للمحور التي أسفرت عن الانتهاء من العديد من القطاعات بالمرحلة الأولى، مؤكدًا أنه مع فتح المحور بالكامل أمام الحركة المرورية سيساهم في تخفيف التكدسات بمناطق الهرم وفيصل وترسا، خاصة للراغبين للوصول إلى الطريق الدائري. 

وأوضح المحافظ، أنه جار تطوير ورفع كفاءة عدد من الطرق السطحية الواقعة أسفل المحور وإعادة تخطيط المناطق التي يمر بها للظهور بصورة حضارية لخدمة الأهالى واستغلال المساحات المتوافرة أسفله في إقامة نقاط خدمية حضارية كساحات انتظار. 

من جانبه أشار اللواء محمد الكيلانى، إلى أن مشروع محور عمرو بن العاص يهدف لزيادة انسيابية الحركة المرورية بمحافظة الجيزة، وإقليم القاهرة الكبرى، من خلال الربط بين شمال وجنوب محافظة الجيزة، وإعادة توزيع الحركة المرورية لتخفيف الضغط المرورى على شوارع الهرم وفيصل ومحور محمد أنور السادات، وتخفيف الاختناقات المرورية بمدينة الجيزة، كما يقلل المحور مسافة الرحلة بين شمال وجنوب الطريق الدائرى، ما يساهم في خفض التلوث، وتقليل وقت الرحلات، وتوفير استهلاك الوقود.

رافق محافظ الجيزة ورئيس جهاز تعمير القاهرة الكبري خلال الجولة رئيس جهاز التفتيش والمتابعة ورؤساء أحياء الهرم والطالبية ورئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي ورئيس الهيئة العامة للنظافة وتجميل الجيزة وممثلون من جهاز تعمير القاهرة الكبرى.

محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
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