الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أمطار خفيفة على الإسكندرية.. وتمركز 187 معدة للتعامل مع تجمعات المياه

أمطار على الإسكندرية
أمطار على الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، منذ قليل، سقوط أمطار خفيفة على أنحاء متفرقة من المدينة، بالتزامن مع نوة المكنسة التي تضرب عروس المتوسط في منتصف نوفمبر.

وغطت سماء المدينة الساحلية، منذ صباح اليوم، الغيوم الكثيفة، فضلا عن الأجواء الشتوية وانخفاض طفيف في درجة الحرارة.

رفع درجة الاستعدادات للتعامل مع توقعات الطقس

وتعرضت محافظة الإسكندرية منذ الثلاثاء الماضي لسقوط أمطار متفاوتة الشدة بجميع أنحاء المحافظة، وأعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن رفع درجة الاستعدادات في جميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية التي تشير إلى تعرض المحافظة لأمطار متوسطة، متفاوتة الشدة، رعدية أحيانًا على فترات متقطعة.

وشدد المحافظ على جميع المسئولين ورؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أي حالات طارئة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية، مؤكدًا أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها لاستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

رفع حالة الاستعداد الكامل بشركة الصرف الصحى بالإسكندرية

من جانبه، أشار اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إلى أنه قد تم رفع حالة الاستعداد الكامل بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية استعدادا لسقوط أمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، مؤكدًا تمركز 187 سيارة ومعدة بمختلف المناطق للتعامل مع أي تجمع لمياه الأمطار فور حدوثه.

ونبّه "نافع" على جميع العاملين بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظا على سلامة العاملين والمواطنين، والتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه فور حدوثها، ثم تطهير الشنايش والمطابق لرفع أي مخلفات لتسهيل سريان مياه الأمطار.

وأكد على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
امطار على الإسكندرية
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