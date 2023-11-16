جنا عمرو دياب تحتفل بعيد ميلاد شقيقها عبدالله (فيديو)

حرصت نجلة الهضبة عمرو دياب “جنا” على الاحتفال بعيد ميلاد شقيقها عبدالله وشقيقتها كنزي، بنشر ذكريات طفولتهم معا.

ونشرت “جنا” مقطع فيديو لهم، جمع صورا من ذكريات الطفولة مع شقيقيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور “إنستجرام”، وعلقت: “عيد ميلاد سعيد عبدالله وكنزي، أحبكما كثيرا”.

من جهة أخرى، علقت جنا ابنة الفنان عمرو دياب، للمرة الأولى على القضية الفلسطينية وأحداث غزة، معربة عن استيائها بسبب الأوضاع الحالية التي يشهدها الشعب الفلسطيني خلال حربهم مع المحتل الإسرائيلي.

وكتبت جنا عمرو دياب، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”: اسمحوا لي أن أبدأ بالقول إنني لست سياسية وأنا لست صحفية، أنا إنسانة لدي مشاعر وأفهم الخطأ من الصواب، كان لدي دائمًا أصدقاء فلسطينيون، وأخذت معلوماتي عن القضية الفلسطينية منهم ومن عائلاتهم، ما يحدث في فلسطين لسنوات عديدة هو ظلام طغى على الفلسطينيين.

وأضافت: “نحن الآن نشاهد غزة تتعرض للقصف كل يوم، وقتل الأشخاص الأبرياء بسبب قضية لم تُحل منذ عام 1948، ما يحدث في غزة خطأ، وأنا أقف مع جميع المدنيين”.