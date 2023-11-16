حفل ريستال عود للعازف والمؤلف الموسيقى هشام عصام.. غدًا

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، حفل ريستال عود، للعازف والمؤلف الموسيقي هشام عصام، غدًا الجمعة 17 نوفمبر الجاري، في الثامنة مساء على مسرح معهد الموسيقى العربية.

ويقدم العازف هشام عصام، خلال الحفل، مقطوعات موسيقية من تأليفه، وهي: "الذكر" و"طير ووتر" و"سماعي راست"، بالإضافة إلى مقطوعات مميزة لكبار الموسيقيين، وهي: "نداء السلام" لعبده داغر، "الريشة والسلام" لعبده داغر، و"لا تكذبي" لمحمد عبد الوهاب، وميدلي بليغ حمدي، و"أصبح عندي الآن بندقية" لمحمد عبد الوهاب.

للعازف والمؤلف الموسيقي هشام عصام



ويعد هشام عصام من أشهر وأهم عازفي العود على المستوى العالمي والعربي، حيث تتلمذ على يد المؤلف الموسيقي عبده داغر، عازف الكمان العالمي الراحل، وصدر له ألبوم "طير ووتر" في إسبانيا لأهم مؤلفاته الموسيقية بمصاحبة أشهر العازفين الأوروبيين، والذي حقق مبيعات كبيرة في الاتحاد الأوروبي وطير صيته عالميًا، ويعتمد أشهر المطربين في مصر والعالم العربي على عزفه للعود في أعمالهم الغنائية وخاصة محمد منير وعمرو دياب.