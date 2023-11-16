مكتبة الإسكندرية تتسلم مجموعة من الكتب الإسبانية

استقبل الدكتور شريف رياض رئيس قطاع العلاقات الخارجية والاعلام بمكتبة الإسكندرية، اليوم، وفدًا إسبانيًا مكون من 15 فردًا يترأسه الدكتور محمد عز الدين، مؤسس ورئيس أكاديمية حضارة مصر القديمة بإسبانيا، وحمدي زكي، المستشار السياحي لدولة إسبانيا، وذلك لإهداء مجموعة من الكتب الإسبانية لمكتبة الإسكندرية، عبارة عن 28 كتابًا يعكس الحضارة الإسبانية، وعدد 6 إسطوانات مدمجة.

وتوجه الوفد بعد الإهداء مباشرة لعمل جولة في مكتبة الإسكندرية؛ لزيارة المتاحف والمعارض ومشاهدة عرض البانوراما الحضارية.

كانت مكتبة الإسكندرية، قد نظمت من خلال قطاع التواصل الثقافي، اليوم الخميس، الاحتفالية السنوية الثامنة الخاصة بمدرسة الفنون.

بدأت أولى الفعاليات بعرض "الكونترباص الرحال" ويقدمه كورال أطفال مكتبة الاسكندرية بمصاحبة أوركسترا المكتبة بقيادة المايسترو ناير ناجي، وهو عرض مخصص لطلبة المدارس ومن المتوقع حضور 1300 طالب من عدة مدارس.



كما نظمت مكتبة الإسكندرية من خلال وحدة الوسائط المتعددة بقطاع المكتبات محاضرة بعنوان "جماليات الأزياء والحلي الشعبية للنساء في الواحات المصرية"، يقدمها الدكتور أشرف عبدالقادر؛ أستاذ المشغولات الفنية والتراث الشعبي بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان، وذلك الساعة الخامسة مساء الثلاثاء 21 نوفمبر، بقاعة الوفود بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.



تأتي تلك المحاضرة في إطار سلسلة محاضرات (محطات من التراث المصري) التي تحرص على نشر المعرفة والثقافة حول الفنون التراثية المصرية وتأثيرها على الفنون التشكيلية في العالم، حيث ستتناول عدة محاور منها لمحة مختصرة عن التعاقب التاريخي في الواحات، وجماليات ملابس النساء ومكملاتها في واحة سيوة والواحات البحرية وواحة الفرافرة وواحة الداخلة والخارجة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أنشطة السكان والعادات والتقاليد الاجتماعية.



ويأتي اللقاء في ضوء اهتمام مكتبة الإسكندرية بنشر المعرفة والثقافة في كافة جوانب حياة المواطن المصري، وذلك من خلال الفعاليات العلمية والثقافية التي تأتي استكمالًا لدورها الداعم لخطط التنمية الوطنية، بالإضافة إلى دورها المجتمعي كراعية أساسية لكافة أفرع العلم.