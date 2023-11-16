الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر حشيش فى بولاق الدكرور

حشيش
حشيش

قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة المتهم (ح.م.س)، بالسجن 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، بتهمة الاتجار في المخدرات في دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

تعود أحداث الواقعة لسنة 2023 عندما وجهت النيابة العامة للمتهم (ح.م.س)، حيث أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا للحشيش، وأحرز كذلك جوهرًا مخدرًا للميثافيتامين، وسلاحًا أبيض "مطواة" بقصد الاتجار في دائرة بولاق الدكرور.

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وشهد معاون مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بأنه حال مروره الأمني بدائرة القسم أبصر المتهم ممسكًا بيده سلاحًا أبيض مطواة، فتوجه صوبه وتمكن من ضبطه والسلاح من يده، وبتفتيشه عثر بين طيات ملابسه على 12 كيسًا لجوهرة الحشيش المخدر و20 كيسًا لجوهر الميثافيتامين المخدر ومبلغ مالي.

وبمواجهته، أقرّ بإحرازها للاتجار والمبلغ المالي من حصيلته والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن 20 كيسًا لجوهر الميثافيتامين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، وعشرة أكياس لأجزاء نباتية خضراء لنبات الحشيش، وتحوي المادة الفعالة للحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

وبمواجهته، اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار وتمت إحالته إلى محكمة جنايات الجيزة التي أصدرت حكمها السابق.

سجن 6 سنوات بولاق الدكرور الحشيش غرامة 100 ألف جنيه محكمة جنايات الجيزة

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