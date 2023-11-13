"خبطة العمر".. اعترافات ديلر قويسنا عقب ضبطه بـ"طلبية الحشيش"

"كنت ناوي أغرق بلدنا بالحشيش عشان أكسب فلوس كتير جدا"، بهذه الكلمات أدلى المتهم بحيازة كمية كبيرة من الحشيش عقب القبض عليه في مركز قويسنا وبحوزته 240 طربة حشيش، وأمرت جهات التحقيق المختصة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

اعترافات المتهم

كشف المتهم بحيازة 240 طربة حشيش قيمتهم 1.7 مليون جنيه، أنه جلب تلك الكمية لتحقيق خبطة العمر وترويجها على عدد من كبار التجار، حتى يتخلص من البضائع بمنتهى السرعة وينجح في أن يجني أمولا طائلة بشكل سريع من تجارته الأثمة.

وأضاف المتهم أن قد تحصل على المواد المخدرة وقام بتخزينها في أحد الأماكن الخاصة به، تمهيدا لبيعها، إلا أنه تم استهداف المكان وألقي القبض عليه من قبل أجهزة الأمن، وبحوزته المخدرات المذكورة.

ضبط 240 طربة حشيش في قويسنا

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات من أحد العناصر الإجرامية تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذًا من دائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى وبحوزته (240 طربة لمخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جرام)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1،700،000 مليون جنيه تقريبًا).