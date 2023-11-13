حبس ربة منزل لحيازتها كمية من الحشيش ببولاق الدكرور

قررت جهات التحقيق بالجيزة، بحبس ربة منزل ضبط بحوزتها كمية كبيرة من مخدر الحشيش وزنت 15 كجم في بولاق الدكرور

وردت معلومات إلي مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام ربة منزل بالاتجار في المواد المخدرة متخذه من دائرة القسم وكرا لمزاولة أعمالها الإجرامية.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمة وبحوزتها 15 كجم من جوهر مخدر الحشيش، جرى اقتيادها إلى ديوان القسم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.