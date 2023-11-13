حبس سائق "توك توك" 6 أشهر لتعديه على سيدة فى كفر الشيخ

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثانية"، اليوم الأحد، بمعاقبة سائق "توك توك" بالحبس لمدة 6 أشهر عما أسند إليه من تعرضه لسيدة، وذلك في أحداث القضية رقم 4267 لسنة 2023 جنح قسم ثان شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 2497 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبدالمتعال، نائب رئيس المحكمة، ومحمد عزمي أبوزيد، مستشار، وسكرتارية محمد أبوطالب.

تفاصيل الواقعة وفقًا لأمر الإحالة

كان المستشار سعود محمد نجيب المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال المدعو "شعبان.م.ص.ع"، 35 عامًا، سائق توك توك، ويقيم بقرية صندلا التابعة لمركز كفر الشيخ، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لإجراء محاكمته عما أسند إليه.

ووفق لأمر إحالة المتهم إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، فقد تبين أنه في يوم 21 أغسطس 2023 بدائرة قسم ثان شرطة كفر الشيخ، هتك بالقوة عرض سيدة كولومبية الجنسية وتقيم بأحد أبراج منطقة قسم ثان كفر الشيخ.

وأوضح قرار الإحالة أن المتهم استطالت يده إلى قدميها حال استقلالها المركبة قيادته ممسكًا بجسدها محاولًا جذبها نحوه واستطالت يده إلى مناطق حساسة من جسدها وقبلها من خدها دون رضاها.