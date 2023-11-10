الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"كسرت رأسه بالحجر".. اعترافات قاتل طالب قلين

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

كسرت رأسه بالحجر لحد ما مات في إيدي، اعترافات صادمة أدلى بها سائق استدرج طالبا لقتله في مركز قلين بكفر الشيخ، وقد أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة الاتهامات الموجهة إليه.

المتهم عقب القبض عليه، كشف أمام جهات التحقيق، كشف عن وجود خلافات مالية بينه وبين الطالب المقتول، لذا قرر استدراجه للانتقام منه وإنهاء تلك الخلافات فيما بينهما.

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ضبط المتهم بقتل طالب خلال مشاجرة بدمیاط

وأضاف المتهم أنه قد استدعى الطالب المجني عليه، وتقابلا وفقًا لمكان وميعاد محدد، واسقتل الضحية معه التوك توك الخاص بـ"المتهم".

وكشف المتهم أثناء سيرهما قد أعد خطة للتخلص من الطالب، حيث توقف فجأة وأوهمه بوجود عطل في التك توك، ثم طلب منه النزول للكشف عن العطل وبالفعل نزل الطالب من المركبة.

أضاف المتهم أمام جهات التحقيق أنه عقب نزول المجني عليه، قام بمغافلة والتقط حجر من الأرض وعاجله بعدة ضربات وهشم رأسه حتى فارق الحياة.

وكشف المتهم أنه عقب إنهاء حياة الطالب، قام بتفتيش ملابسه وعثر بحوزته على مبلغ مالي استولى عليه ثم لاذ بالفرار.

كانت أجهزة الأمن بكفر الشيخ  قد تلقت بلاغا بالعثور على جثة طالب مقيم بدائرة المركز بدائرة مركز قلين وبها جروح وكدمات متفرقة.

تم تشكيل فريق بحث وتبين أن سائق مركبة توك توك مُقيم بدائرة المركز وراء ارتكاب الواقعة، وعقب إصدار إذن من النيابة تم ضبطه، وبمواجهت اعترف بارتكاب الحادث.

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

مركز قلين بكفر الشيخ جهات التحقيق حبس المتهم 4 أيام على ذمة مقتل طالب قلين مباحث قلين طالب قلين

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