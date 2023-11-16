الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد الباز: موقف الحركة المدنية "مريب".. والانتخابات الرئاسية إعلان وفاة لها

الإعلامي الدكتور
الإعلامي الدكتور محمد الباز

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن المعارضة في مصر لا بُد أن تبحث عن طريق وتجديد لنفسها.

وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم"، اليوم الخميس، أن "ما حدث على هامش الانتخابات الرئاسية والحركة المدنية لم تستطع الاتفاق على مرشح، وعندما قرر مرشح أو أحد أعضاء هذه الحركة أن يرشح نفسه للرئاسة بدأوا في مهاجمته"، مشيرًا إلى أن "الانتخابات الرئاسية القادمة، تعتبر إعلان وفاة الحركة المدنية في مصر".

وتابع: "مجموعة تعاني من هشاشة شديدة جدًا لا وجود لها على الأرض لا تستطيع الاتفاق على شيء ولا تستطيع حتى أن تنتهز فرصة سياسية مثل هذه أن يكون هناك مرشح ينتمي للحركة المدنية، فينصرفون أو يهاجمون ويقللون من قيمة مشاركته، أظن أن هذه المعارضة هشة لا تستطيع الاتفاق على شيء، كما أنها معارضة مريبة هدفها فقط إفساد المشهد والإساءة إليه والتقليل منه".

وأشار إلى أنه إذا أراد أعضاء وأفراد هذه الحركة أن يعملوا لا بُد أن يبحثوا عن طريق آخر، موضحًا أن ما حدث عملية كشف كاملة وأن هؤلاء مجرد وهم لا وزن ولا قيمة لهم في الشارع.

وتساءل "موقف الحركة المدنية مريب، لمصلحة من يعمل هؤلاء؟ هناك ممثل بالفعل يمثل المعارضة، فلماذا تقف الحركة المدنية هذا الموقف؟! هذا أمر مريب جدًا".

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