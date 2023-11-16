تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لبدء احتفالاتها بصوم الميلاد المجيد، حيث يكثر التساؤل عن موعد صوم الميلاد المجيد لعام 2023 الجاري، وهذا يحدث مرة كل 4 سنوات، اذ أن عام 2024 هو عام كبيس من جهة عدد الأيام، لذلك يبدأ الأقباط احتفالاتهم بالصوم يوم الأحد الموافق 26 من نوفمبر الجاري، بينما يحتفلون بعيد الميلاد المجيد يومي 7 و8 يناير.

للأقباط والغربيين.. موعد صوم الميلاد المجيد لعام 2023 الجاري

وتستعرض “الدستور” في هذه السطور القادمة موعد صوم الميلاد المجيد لعام 2023 الجاري.

رفاع صوم الميلاد 2023

وبذلك يكون رفاع الأقباط يوم السبت الموافق 25 نوفمبر، علما بأن الجمعة السالف له يوما من أيام الصوم السيدي الكبير لا يجوز فطره بحسب الشرائع الطقسية للكنيسة القبطية الارثوذكسية، إذ يصوم الأقباط يومي الأربعاء والجمعة طيلة العام فيما عدا فترة الخماسين المقدسة، وذلك لأن الأربعاء تذكار خيانة يهوذا الاسخريوطي للمسيح، والجمعة تذكار صلب السيد المسيح بحسب الايمان المسيحي.

هذا وبدأت كنيسة الروم الأرثوذكس كبقية الكنائس الغربية في مصر والعالم، صوم الميلاد فعليا أمس الأربعاء الموافق 15 فبراير، إذ قال الأنبا نيقولا انطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الارثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي في مصر، ووكيلها للشؤون العربية، في تصريح له: يوم 15 نوفمبر بدء صوم ميلاد الإله المتجسد الرب يسوع المسيح... "بِالإِجْمَاعِ عَظِيمٌ هُوَ سِرُّ التَّقْوَى، اللهُ ظَهَرَ فِي الْجَسَدِ" (1 تيموثاوس 16:3)

الطعام المسموح به في صوم الميلاد المجيد لعام 2023

قال متحدث الكنيسة الرسمي: خلال صيام الأفراد هذا الصوم (مشيرا إلى صوم الميلاد المجيد)، مسموح بأكل السمك عدا يومي الأربعاء والجمعة من كل أسبوع حتى يوم 12 ديسمبر، عيد القديس إسبيريدون. بعد ذلك الفترة من يوم 13 ديسمبر حتى يوم 24 ديسمبر تكون صومًا كاملًا... "صَالِحَةٌ الصَّلاَةُ مَعَ الصَّوْمِ، وَالصَّدَقَةُ خَيْرٌ مِنِ ادِّخَارِ كُنُوزِ الذَّهَبِ" (طوبيا 8:12).