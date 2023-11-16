الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

محافظ القاهرة يفتتح القافلة التنموية الشاملة ببنات عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

افتتح  اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة صباح اليوم الأربعاء،  القافلة الطبية التنموية الشاملة التي نفذها قطاع شئون خدمة المجتمع والتنمية البيئية بكلية البنات جامعة عين شمس  بالتعاون مع محافظة القاهرة بمركز الأندلس للرعاية الصحية بحى المرج  ويأتى ذلك فى إطار  المبادره الرئاسيه التى اطلقها فخامة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للمناطق الاكثر احتياجًا.

وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة أميرة یوسف عميدة كلية البنات، والدكتورة هبة بركات وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة واللواء حسام الشربينى أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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وشارك كلية البنات عدد من كليات الجامعه لتتكاتف وتتكامل الجهود، وهى كليات الطب والتمريض والصيدلة وطب الأسنان والتربية والآثار. وقدمت القافلة لأهالى المرج خدمات طبية وتوعوية ودعم للأسر والأطفال اليتامى.

يذكر أن مركز الأندلس للرعاية الصحية بحى المرج حاصل على جائزة مصر للتميز الحكومي في دورته الثانية ٢٠٢٢ جائزة الوحدة الخدمية فئة مكاتب الصحة.

وقد رافق المحافظ خلال جولته الدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والأستاذة الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات، والأستاذة الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذة الدكتورة هبة بركات وكيل كلية البنات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة واللواء حسام الشربينى أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والأستاذ محمد شوقى مدير مديرية الشئون الصحية، والأستاذ الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، وعدد من قيادات المحافظة.

وأشاد «عبدالعال» بالدور المجتمعي الذي تقوم به كلية البنات بجامعة عين شمس مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة خاصة في مجال رفع المستوى الثقافي للمواطنين والمشاركة فى المبادرات التي تستهدف المناطق الأكثر احتياجًا، وأكد دور مؤسسات المجتمع المدني في مشاركة الأجهزة التنفيذية في تقديم الخدمات التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين في هذه المناطق في إطار سعى الدولة لتغيير حياتهم للأفضل.

القافلة الطبية التنموية الشاملة جامعة عين شمس كلية البنات محافظة القاهرة اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة للمناطق الاكثر احتياج ا

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