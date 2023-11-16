ضبط 205 عبوات أدوية بيطرية منتهية الصلاحية بالغربية

نجحت مديرية الطب البيطرى بالغربية، في ضبط 205 عبوات أدوية بيطرية متنوعة الأصناف، منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، داخل محلات للمستلزمات البيطرية بدائرة مركز زفتي.

وكان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قاد لجنة تفتيشية على مراكز المحافظة بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية، لإحكام السيطرة والرقابة على سوق بيع الأدوية البيطرية بالمحلات والعيادات البيطرية، وتم خلالها المرور على عدد من المراكز والعيادات البيطرية، وتم رصد عبوات أدوية بيطرية متنوعة الأصناف منتهية الصلاحية وأخرى بدون فواتير ومجهولة المصدر بداخلها بإجمالى 47 عبوة.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر مخالفة لأصحاب المضبوطات، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.

تكثيف أعمال المرور على عدد من مصانع إنتاج الأسماك المدخنة

وعلى الصعيد ذاته، واصلت مديرية الطب البيطري بالغربية، تكثيف أعمال المرور على عدد من مصانع إنتاج الأسماك المدخنة "الرنجة" تحت إشراف الدكتور حاتم كمال أنور مدير المديرية، وبمشاركة لجنة مشكلة من الدكتور محمد سالم مدير الإدارة البيطرية بمركز كفر الزيات، ورئيس قسم المجازر والتفتيش علي اللحوم بذات المركز ورئيس المجازر بديوان عام المديرية، وذلك بالتنسيق مع قسم شرطة البيئة والمسطحات بمركز كفر الزيات.

وأسفر المرور عن تحرير محضرين وضبط طن أسماك مدخنه "رنجة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مصنعين لإنتاج الأسماك المدخنة بمركز كفرالزيات، يأتى ذلك في إطار تنفيذ توجيهات المحاسب السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتحت رعاية وإشراف الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة المختصة للتحقيق، واتخاذ ما يلزم حيال المضبوطات والمخالفين.

وأكد الدكتور حاتم كمال أنور مدير مديرية الطب البيطري، أنه لا تهاون من جانب فريق أطباء المجازر والتفتيش على الأغذية ذات الأصل الحيوانى في ضبط المخالفين حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين وأرواحهم والتأكيد على ألا يتم عرض أى أغذيه ذات أصل حيوانى بالأسواق للمواطنين إلا وأن تكون صالحة للاستهلاك الآدمي.