الخميس 16 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 205 عبوات أدوية بيطرية منتهية الصلاحية بالغربية

بيطري الغربية
بيطري الغربية

نجحت  مديرية الطب البيطرى بالغربية، في ضبط 205 عبوات أدوية بيطرية متنوعة الأصناف، منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، داخل محلات للمستلزمات البيطرية بدائرة مركز زفتي.

وكان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قاد لجنة تفتيشية على مراكز المحافظة بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية، لإحكام السيطرة والرقابة على سوق بيع الأدوية البيطرية بالمحلات والعيادات البيطرية، وتم خلالها المرور على عدد من المراكز والعيادات البيطرية، وتم رصد عبوات أدوية بيطرية متنوعة الأصناف منتهية الصلاحية وأخرى بدون فواتير ومجهولة المصدر بداخلها بإجمالى 47 عبوة.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر مخالفة لأصحاب المضبوطات، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.

تكثيف أعمال المرور على عدد من مصانع إنتاج الأسماك المدخنة

وعلى الصعيد ذاته، واصلت مديرية الطب البيطري بالغربية، تكثيف أعمال المرور على عدد من مصانع إنتاج الأسماك المدخنة "الرنجة" تحت إشراف الدكتور حاتم كمال أنور مدير المديرية، وبمشاركة لجنة مشكلة من الدكتور محمد سالم مدير الإدارة البيطرية بمركز كفر الزيات، ورئيس قسم المجازر والتفتيش علي اللحوم بذات المركز ورئيس المجازر بديوان عام المديرية، وذلك بالتنسيق مع قسم شرطة البيئة والمسطحات بمركز كفر الزيات.

وأسفر المرور عن تحرير محضرين وضبط طن أسماك مدخنه "رنجة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مصنعين لإنتاج الأسماك المدخنة بمركز كفرالزيات، يأتى ذلك في إطار تنفيذ توجيهات المحاسب السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتحت رعاية وإشراف الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة المختصة للتحقيق، واتخاذ ما يلزم حيال المضبوطات والمخالفين. 

وأكد الدكتور حاتم كمال أنور مدير مديرية الطب البيطري، أنه لا تهاون من جانب فريق أطباء المجازر والتفتيش على الأغذية ذات الأصل الحيوانى في ضبط المخالفين حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين وأرواحهم والتأكيد على ألا يتم عرض أى أغذيه ذات أصل حيوانى بالأسواق للمواطنين إلا وأن تكون صالحة للاستهلاك الآدمي.

مديرية الطب البيطرى بالغربية دائرة مركز زفتي لجنة تفتيشية على مراكز المحافظة شرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية تحرير محاضر مخالفة لأصحاب المضبوطات الإدارة البيطرية بمركز كفر الزيات الأغذيه ذات الأصل الحيواني

مواد متعلقة

محافظ الغربية يتابع استكمال رصف سوق التقوى بالمحلة الكبرى

ضبط 21 تاجرًا يقومون ببيع السجائر بأسعار تفوق التسعيرة الرسمية بالغربية

لافتات دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تتصدر المشهد في محافظة الغربية

وكيل "تعليم الغربية" يشهد انتخابات اتحاد الطلبة

سقوط أمطار مع انخفاض درجات الحرارة بالغربية اليوم الأربعاء

محافظ الغربية: المراكز التكنولوجية تسهل العقبات بأعلى معايير الجودة العالمية

إشادة كبيرة بمبادرة تخفيض أسعار السلع بالغربية: ترفع المعاناة عن الأسر

سقوط أمطار خفيفة على مدن الغربية والمحافظة ترفع حالة الطوارئ

الأكثر قراءة

المصانع تطالب بتدخل عاجل لحل مشكلة نقص إمدادات المصانع من السكر المستخدم كمستلزم لإنتاج منتجاتها النهائية

رغم زيادة الراتب.. أسباب طلب بيرسى تاو تأجيل تجديد عقده بالأهلى

تحذير عاجل من الداخلية لقائدى السيارات بشأن اللوحات المعدنية

محمد الباز: موقف الحركة المدنية "مريب".. والانتخابات الرئاسية إعلان وفاة لها

بدء التشغيل التجريبى لمحطة مترو السودان.. وافتتاح 6 محطات جديدة قريبًا

عاجل| أول تعليق من الاحتلال على قرار مجلس الأمن بشأن الهدنة الإنسانية فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الأردن يحمل إسرائيل مسئولية الاعتداء على أفراد المستشفى الميدانى

جلال حمام

حرب إقليمية ووقف التطبيع مع إسرائيل

خالد حريب

تحذيرات مصرية قبل اشتعال المنطقة

محمد العسيري

عملية تفكيك غزة.. المحاولات مستمرة

وائل لطفي

«هسس» إسرائيلى من مصر

ماجد حبته

حلُّهم الإنسانى.. اللا إنسانى!

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في غزة وتطالب بتنفيذ أحكامه

الاحتلال يُعلن مقتل 3 من منفذي عملية إطلاق النار في القدس

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 69 من مختلف محافظات الضفة