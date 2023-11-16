الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن الوضع الإنسانى فى غزة

مجلس الأمن
مجلس الأمن

رحبت مصر بقرار مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في قطاع غزة وتطالب بتنفيذ أحكامه، وفق ما نقلته فضائية "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

مصر تطالب بإقامة هدن وممرات إنسانية عاجلة بغزة

وبحسب عاجل "القاهرة الإخبارية"، أكدت مصر ضرورة تنفيذ ما تضمنه القرار من مطالبة بإقامة هدن وممرات إنسانية عاجلة لفترات ممتدة لعدد كافٍ من الأيام لضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى سكان قطاع غزة، فضلًا عن تأكيدها على ضرورة التوقف عن سياسة حرمان السكان من الخدمات الأساسية واحترام قواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالحماية للمدنيين والعاملين في المجالين الطبي والإنساني.

وشددت مصر على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئوليته في ضمان التنفيذ الفوري والدقيق لأحكام القرار 2712 حفاظًا على مصداقيته في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين واحترام قواعد القانون.

القاهرة الإخبارية مصر الوضع الإنساني قطاع غزة ممرات إنسانية

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