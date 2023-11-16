استمرار التحقيقات في جرائم التلاعب بلوحات السيارات المعدنية

تواصل النيابات العامة في عموم الجمهورية، تنفيذ توجيهات المستشار محمد شوقي، النائب العام، فيما يخص إجراء تحقيقات موسعة في جرائم التلاعب في اللوحات المعدنية للسيارات والموتوسيكلات سواء بالطمس أو الطي أو إزالة حروف أو أرقام أو القيادة بدون لوحات.

وقدمت النيابة العامة خلال الفترة الوجيزة، مؤخرًا عددًا من المتهمين الذين ارتكبوا جرائم جرائم التلاعب في اللوحات المعدنية للمركبات الآلية إلى المحاكمة تنفيذًا لتوجيهات النائب العام.

يذكر أن المستشار محمد شوقي، النائب العام أصدر في 30 أكتوبر الماضي، توجيهًا إلى جميع نيابات الجمهورية، للعناية بجرائم التلاعب في اللوحات المعدنية للمركبات الآلية، التي تشمل قيادتها بدون لوحاتٍ أو طمسها أو تغييرها أو إجراء أي تعديل فيها، على اختلاف صور التلاعب.

كما وجَّه النائب العام بتقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى المحاكمة الجنائية، متى توافرت الأدلة ضدهم.

جاءت تلك التوجيهات بعد أن لاحظت النيابة العامة من تواتر ارتكابها، وما لذلك من أثرٍ في محاولة الإفلات من العقاب، والإضرار بالعدالة في تتبع مرتكبي الجرائم المختلفة.