الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النائب العام يشدد على الاهتمام بجرائم التلاعب فى اللوحات المعدنية

النائب العام المستشار
النائب العام المستشار محمد شوقي

أصدر النائب العام، المستشار محمد شوقي، توجيهاته إلى كافة نيابات الجمهورية بإيلاء العناية الكافية لجرائم التلاعب في اللوحات المعدنية للمركبات الآلية؛ التي تشمل قيادتها دون لوحاتٍ أو طمسها أو تغييرها أو إجراء أي تعديل فيها، على اختلاف صور التلاعب. 

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ووجّه النائب العام بتقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى المحاكمة الجنائية، متى توافرت الأدلة ضدهم، وذلك في ضوء ما لُوحِظَ للنيابة العامة من تواتر ارتكابها، وما لذلك من أثرٍ في محاولة الإفلات من العقاب، والإضرار  بالعدالة في تتبع مرتكبي الجرائم المختلفة.

النائب العام اللوحات المعدنية المستشار محمد شوقي بدون لوحات المحاكمة الجنائية

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