الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن السيطرة العملياتية على ميناء غزة

الاحتلال
الاحتلال

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” بأن جيش الاحتلال الإسرائيلى أعلن السيطرة العملياتية على ميناء غزة. 

وفي سياق متصل، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن طائرات مقاتلة إسرائيلية قصفت منزل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في غزة.

وأضاف أن منزل هنية "استُخدم كبنية تحتية إرهابية، وكثيرًا ما كان بمثابة نقطة التقاء لكبار قادة حماس لتوجيه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين الإسرائيليين وجنود الجيش الإسرائيلي".

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف وغير المسبوق لليوم الواحد والأربعين على قطاع غزة، مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما لا يزال هناك المئات تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم بسبب الأوضاع الميدانية الخطيرة، وذلك وسط حصار شديد على القطاع وقطع للكهرباء والماء، ومنع دخول الأدوية والمواد الغذائية والمساعدات الحيوية، ما يزيد تعقيد وخطورة الوضع الإنساني على حياة المدنيين.

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