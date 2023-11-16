"الزراعة" تستعرض آخر تطورات تنمية الثروة السمكية في مصر

أكد الدكتور محمد القرش، متحدث وزارة الزراعة، اهتمام الدولة المصرية بقطاع الزراعة وتوفير الغذاء للمواطن المصري، موضحا انعكاس ذلك في العديد من الصور المرتبطة بتطوير القطاع الزراعي وتوفير الأمن الغذائي للمواطنين.

تنمية الثروة السمكية

وتحدث الدكتور محمد القرش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، اليوم الخميس، أن عن تنمية الثروة السمكية، والتي ظهرت في نماذج مشروعات لمسها المواطن بشكل كبير، من خلال تنمية البحيرات، حيث تم تطوير عدد كبير من البحيرات ومنها البردويل والمنزلة وناصر.

وعن المشروعات الكبرى للثروة السمكية، أوضح القرش العديد منها، مثل مشروعات الفيروز وفى قناة السويس، والتي كان هدفها زيادة إنتاج مصر من الثروة السمكية.