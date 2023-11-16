بتوجيهات حكومية.. الوادى الجديد تعيد إحياء وتوطين مشروع الحرير الطبيعى

بدأت محافظة الوادى الجديد في تطبيق تجربة إحياء وتوطين مشروع الحرير الطبيعى على مساحة 1000 فدان كمرحلة أولى ويرتفع عدد المشروعات إلى 15 مشروعا لإنتاج الحرير الطبيعى فى المحافظة، بواقع 3 مشروعات للحرير فى مدينة الخارجة، و12 مشروعا بمدينة الداخلة ما بين مشروعات كبيرة ومشروعات شباب صغيرة، تأكيدا على تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بتوطين صناعة الحرير وإنتاج الحرير فى محافظة الوادى الجديد.

وكان اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد قد أعلن عن مبادرة لإنتاج الحرير والتيسير على شباب الخريجين، عبر تقديم الأرض للشباب بأسعار منخفضة لتنشيط عملية زراعة أشجار التوت وإنتاج الحرير الطبيعى، وتم التوسع فى زراعة أشجار التوت فى مراكز الخارجة والداخلة وبلاط، وإنشاء معامل لإنتاج معدات التى تستخدم فى عمليات إنتاج دودة الحرير وإنتاج الشرانق، كما يجرى توريد ماكينة آلية لفصل خيوط الحرير من الشرانق وسيكون مقرها فى مدينة الخارجة.

وبدأت محافظة الوادى الجديد بتطبيق التجربة على مساحة 1000 فدان كمرحلة أولى ويرتفع عدد المشروعات إلى 15 مشروعا لإنتاج الحرير الطبيعى فى المحافظة، بواقع 3 مشروعات للحرير فى مدينة الخارجة، و12 مشروعا بمدينة الداخلة ما بين مشروعات كبيرة ومشروعات شباب صغيرة، تأكيدا على تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بتوطين صناعة الحرير وإنتاج الحرير فى محافظة الوادى الجديد.

وأعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم عن مبادرة لإنتاج الحرير والتيسير على شباب الخريجين، عبر تقديم الأرض للشباب بأسعار منخفضة لتنشيط عملية زراعة أشجار التوت وإنتاج الحرير الطبيعى، وتم التوسع فى زراعة أشجار التوت فى مراكز الخارجة والداخلة وبلاط، وانشاء معامل لإنتاج معدات التى تستخدم فى عمليات إنتاج دودة الحرير وإنتاج الشرانق، كما يجرى توريد ماكينة آلية لفصل خيوط الحرير من الشرانق وسيكون مقرها فى مدينة الخارجة.

التوسع في زراعة التوت الهندي

كما جرى التوسع فى زراعة التوت الهندى كغذاء لدود الحرير، والذى يمتاز بسرعة نموه ووجود أوراقة العريضة طوال السنة وخاصة نوع القزمى الذى يتم زراعته فى الصوب المعدلة لهذا الغرض، ويبلغ عمر الشجرة الهندى يصل إلى 20 عاما ويتم تقليم الأشجار الهندية سنويا لتكون "قزمية" لإعطاء أعلى إنتاجية من الأوراق بأسرع وقت، وتكلفة الشتلات يصل إلى 5 آلاف جنيه لعدد 1000 شتلة توت.

ونجحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد فى تنفيذ خط إنتاج مشروع الحرير الطبيعى بمدرسة موط الثانوية الزراعية من منطلق الإهتمام بالتعليم الفنى على أرض المحافظة وذلك وفقا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بالاهتمام بالتعليم الفنى وإحياء إنتاج وتصنيع الحرير الطبيعى بالمحافظة، وبدأت فى زراعة شتلات نبات التوت وتجهيز معمل بكافة الأجهزة اللازمة لإنتاج الحرير.