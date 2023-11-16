134417 مليون جنيه أرباح قابلة للتوزيع.. تفاصيل نتائج قطاع البترول في "2022-20223"

حصلت "الدستور" على النتائج الكاملة التي تم تحقيقها بقطاع البترول خلال العام المالي 2022-2023، استطاعت شركات بترول القطاع العام تحقيق نتائج أعمال متميزة خلال عام 2022-2023 ، ويتضح هذا من المؤشرات التالية.

قيمة الإنتاج بالسعر الجاري 69634 مليون جنيه بزيادة نسبتها 26٪

قد بلغت قيمة الإنتاج بالسعر الجاري 69634 مليون جنيه بزيادة نسبتها 26٪ على العام السابق، وبلغت القيمة المضافة 33615 مليون جنيه بزيادة نسبتها 16٪ على العام السابق، و بلغ صافي أرباح النشاط 6890 مليون جنيه خلال العام بزيادة نسبتها 63٪ على العام السابق.

و بلغ مـا يـؤول لهيئة البترول من الأرباح القابلة للتوزيع 134417 مليـون جنيه، و بلغ إجمالي استثمارات مشروعات تحت التنفيذ خلال العام الحالي 21625 مليون جنيه.

تكثيف برامج الحفر والاستكشاف لتحقيق اكتشافات جديدة تساهم في زيادة إنتاج واحتياطيات الشركة

وفي سياق منفصل ووجه المهندس طارق الملا، وزير البترول، رسائل مهمـة حملت مـن التوصيات والإجراءات لتحقيق الاستدامة، وذلك من خلال الدعـم المسـتمر وإسناد مناطق امتياز جديدة للشركة العامة للبترول، لتكثيف برامج الحفر والاستكشاف لتحقيق اكتشافات جديدة تساهم في زيادة إنتاج و واحتياطيات الشركة من الزيت الخام، خاصة وأن إنتاجهـا خالـص لمصر، واستغلال غازات الشعلة في إنتاج منتج ذو قيمة مضافة مثل البوتاجاز بدلاً من استيراده

وتابع « الملا » انه يجري الان الانتهاء من مشروعات تطوير وزيادة الطاقة التكريرية وفقا للبرامج الزمنية المحددة، والاعتمـاد عـلـى المـكـون المحلـي فـي أعـمـال الإحـلال والتجديـد للوحـدات الإنتاجيـة بمصافـي التكريـر، لترسيخ مفهوم وممارسات تحسين الأداء وسلامة العمليات الإنتاجية المحددة، بالإضافة لمواكبة التطور الذي يشهده مجـال التسويق وتطوير محطـات التموين والخدمـة فـي السـوق المصـري الـذي يستوعب مزيـد مـن الاستثمارات في هـذا المـجـال الحيـوي، وإضافـة خـدمـة تموين السيارات بالغاز الطبيعـي فـي المحطات الجديدة والجـاري تطويرها، لتصبـح محطـات تمويـن نموذجيـة متكاملـة، و تطوير المستودعات الاستراتيجية وزيادة السعات التخزينية، والتوسع في تقديم خدمات تموين الطائرات والسفن بالوقود، و التوسـع فـي إنـتـاج الزيوت المعدنية والمنتجات التخصيصيـة «منتجـات كيماوية – منظفات صناعيه بجودة عاليـة».