الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي بدراجة بخارية في المنصورة

تصادم سيارة ملاكي
تصادم سيارة ملاكي ودراجة بخارية

أصيب 3 شباب في حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة بخارية، بمنطقة الهابي لاند بمدينة المنصورة، وتم نقل المصابين لمستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع اصابات في حادث تصادم سيارة بدراجة بخارية بميدان الهابي لاند بالمنصورة، بناء على بلاغ لشرطة النجدة.

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وعلى الفور انتقل ضباط وحدة المباحث وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من: يوسف م.ب«. 19 عامًا، وفؤاد ال.ف» 26 عامًا، والسيد ال.ع.ال«39 عامًا.

وجرى نقل المصابين لمستشفى المنصورة الدولي، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

إصابة 3 أشخاص تصادم سيارة ملاكي المنصورة تصادم سيارة ملاكي ودراجة بخارية حادث تصادم

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