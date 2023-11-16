الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

المصانع تطالب بتدخل عاجل لحل مشكلة نقص إمدادات المصانع من السكر المستخدم كمستلزم لإنتاج منتجاتها النهائية

سكر
سكر

طالبت  شعبة صناعة الحلوى والسكر والشيكولاتة بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية بالتدخل العاجل لدى وزير التموين والتجارة الداخلية لحل مشاكل نقص إمدادات منشآت الصناعات الغذائية من السكر المستخدم للتصنيع وإعادة مشاركة مصانع الصناعات الغذائية في جلسات البورصة السلعية للسكر عملًا على توفير احتياجاتهم خاصة وأن استمرار نقص الكميات المعروضة على هذا النحو سيؤدي إلى خسائر اقتصادية واجتماعية سلبية على المجتمع الصناعي والاستثمارات القائمة ومعدلات فرص العمل.

خسائر كبيرة تتعرض لها المصانع بسبب الأزمة ومهددون بالإغلاق 

وقال  حسن الفندي رئيس الشعبة إنه تم عقد اجتماع موسع ضم عددًا من المصانع أعضاء الشعبة، وناقشت شكاوى المصانع من نقص الكميات المعروضة من السكر وتوضيح أهمية دور بورصة السكر في توفير احتياجات الأسواق من هذه السلعة الاستراتيجية التي يحتاجها المستهلك.

وقال الفندي إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على ضرورة التدخل العاجل من الغرفة لدى معالي وزير التموين والتجارة الداخلية للعمل على انتظام العمليات الإنتاجية وإنتاج المنتجات النهائية التي تغطي احتياجات الاستهلاك المحلي والتصدير، مما يسهم في توفير النقد الأجنبي وتحقيق استقرار الأسواق.

وأكدت الشعبة على أهمية وضع استراتيجية مستدامة تقوم على التعاقد بين الشركات المنتجة للسكر والشركات المستخدمة مما يسهم في استقرار حلقات تداول السكر.

المصانع تطالب بتدخل عاجل لحل مشكلة نقص إمدادات المصانع من السكر المستخدم كمستلزم لإنتاج منتجاتها النهائية 

ورفض أعضاء شعبة السكر ما أثير حول تخزين السكر من جانب المصانع استعدادًا لشهر رمضان المبارك، مؤكدين أن هذا الأمر غير صحيح وغير قابل للتنفيذ نظرًا لصعوبة تمويل كميات كبيرة في آخر الموسم وقبل الإنتاج الجديد للسكر في أوائل شهر مارس فضلًا عن أن السعات التخزينية بالمصانع لا تستوعب ذلك.

وزير التموين والتجارة الداخلية مصانع الصناعات الغذائية بورصه السلعية للسكر نقص الكميات المعروضه فرص العمل

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