المرشحون للانتخابات الرئاسية يواصلون حملاتهم الدعائية لليوم الثامن

يواصل المرشحون للانتخابات الرئاسية المصرية 2024 اليوم الخميس، حملاتهم الانتخابية، لليوم الثامن على التوالي، لاستعراض البرامج الانتخابية للمرشحين، والتي انطلقت يوم 9 نوفمبر عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن القائمة النهائية للمرشحين وتستمر حتى يوم 29 نوفمبر للمصريين في الخارج ويوم 8 ديسمبر لمن هم في الداخل.

وتمثل الدعاية الانتخابية كل الأنشطة التي يتخذها المرشح أو حملته الانتخابية من تعليق لافتات وملصقات وعقد الندوات والمؤتمرات والظهور الإعلامي في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من الأنشطة التي تستهدف إقناع الناخب بالبرنامج الانتخابي الخاص بالمرشح.

ضوابط الدعاية الانتخابية

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، عددًا من الضوابط والمحظورات في الدعاية الانتخابية، فحددت الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية 20 مليون في الجولة الأولى و5 ملايين في الإعادة، وسمحت للمرشحين بفتح حسابات بنكية فى بنك مصر أو الأهلى لمراقبة مصروفات الدعاية، وسمحت أيضًا بتلقي تبرعات من الأشخاص الطبيعية المصرية فقط بحد أقصى 2% من قيمة العشرين مليون المخصصة للانفاق.

وحظرت الهيئة الوطنية للانتخابات، استعمال الشعارات الدينية فى الدعاية أو استخدام دور العبادة والجامعات والمباني الحكومية والمواصلات العامة فى الدعاية، وحظر كل ما يمس الوحدة الوطنية وسلامة المجتمع.

وشجعت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، المصريين فى فيديوهات على المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، والنزول أثناء الاقتراع والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التى تجري فى الخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر وفى الداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر.

القائمة النهائية للمرشحين

وأعلنت الهيئة، عن القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 ورموزهم الانتخابية.

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين كلًا من: عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبدالفتاح السيسى رمز النجمة، محمد فريد سعد زهران وشهرته فريد زهران رمز الشمس، عبدالسند حسن محمد يمامة وشهرته عبدالسند يمامة رمز "النخلة"، وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر رمز "السلم".

وأكدت الهيئة أن يكون آخر موعد لتنازل المرشح عن ترشحه الأربعاء 15 نوفمبر 2023، وبعدها تنشر التنازلات بالجريدة الرسمية خلال يومين من تاريخ التنازل.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت الجدول الزمني بإجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية، والذي تضمن فتح باب الترشح يوم 5 أكتوبر ولمدة عشرة أيام انتهت في 14 أكتوبر، على أن تجري عملية الاقتراع للمصريين في الخارج أيام 1و2و3 ديسمبر وبالداخل أيام 10و11و12 ديسمبر.