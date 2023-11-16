حملة فريد زهران: نحرص على استخدام كل الأدوات القانونية المتاحة فى الحملة

قال الدكتور محمد سالم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثل حملة المرشح الرئاسي فريد زهران- رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه بالرغم من أجواء الانتخابات وبداية فترة الدعاية الانتخابية؛ لا يخفى على أحد أننا متألمون لما يحدث في غزة، وهو أمر مؤسف للمشاهد التي نراها في ظل تواطؤ وصمت المجتمع الدولي، وهو أمر فرض نفسه على المشهد الانتخابي، متابعًا: "ولا يفوتني شكر الدولة المصرية لما تقوم به في هذا الأمر".

وأضاف سالم، خلال مشاركته في الصالون النقاشي الذي عقدته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان «مصر تختار رئيسها.. انطلاق الدعاية الانتخابية للانتخابات الرئاسية المصرية»: "الحملة بدأت بشراكة كاملة مع حزب العدل وانضم إلينا مؤخرًا حزب الإصلاح والتنمية، فهناك تشكيل حزبي معارض يدعم الحملة، وهناك عدد من الشخصيات التي تدعم الحملة وكان آخرها الدكتور حسام بدراوي الذي أعلن دعمه لحملة المرشح فريد زهران".

وتابع: "الحملة معتمدة على التنوع والشباب والمؤتمرات التي عرضنا فيها البرنامج الانتخابي، معظمهم شباب ومتحدو إعاقة ومواطنون مصريون من مختلف الأطياف".

نحرص على استخدام كل الأدوات القانونية المتاحة في الحملة

وأكد سالم أن الحملة كانت حريصة على عقد لقاءات في قاعات مغلقة، إلا أنه بعد وقت ووجود استجابة جماهيرية بدأنا عقد لقاءات في الشارع كان آخرها في أسيوط، وكذلك على السوشيال ميديا، كما نسعى إلى التواصل الخارجي مع العديد من السفارات، وكذلك الخبراء والمتخصصين وعدد من اللقاءات الأخرى، متابعًا: "نحرص على استخدام كل الأدوات القانونية المتاحة في الحملة، ونراهن على وعي الشعب المصري في الرسالة التي يتلقاها، وباب المنافسة مفتوح مع كل الحملات الانتخابية الأخرى".

أدار الحوار خلال الصالون النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كل من النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، والدكتور محمد سالم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، وعمرو عبد الباقي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من حملة المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، وفاتن الفقي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من حملة المرشح الرئاسي حازم عمر.