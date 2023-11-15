المرشح الرئاسى فريد زهران يلتقى الدكتور حسام بدراوى للحوار حول الانتخابات ومستقبل مصر

التقى الدكتور حسام بدراوى، الكاتب والمفكر، فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والمرشح لرئاسة الجمهورية، وذلك بمقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

وتبادل الطرفان وجهات النظر في المرحلة المقبلة، ودار نقاش حول الرؤية المستقبلية لمصر وللانتخابات الرئاسية، كما دار نقاش حول المبادئ الرئيسية والتوجهات التي يبني عليها فريد زهران حملته الانتخابية.

ونشر الدكتور حسام بدراوي الخبر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، وذكر أنه تجمعه بـ فريد زهران صداقة قوية، وأنه يحمل له كل الاحترام والمودة، ويسانده في قرار ترشحه، كما أهداه ملفات تتعلق بالتعليم والرعاية الصحية والسكان والاقتصاد والعدالة لمساندته في برامجه السياسية، دعمً منه بالرأي والفكر.

كما أكد فريد زهران والدكتور حسام بدراوي أهمية وأولوية الفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، وحرية الصحافة، ودعم احترام القانون، والإفراج عن كل معتقلي الرأي.

وأبدى الدكتور حسام وفريد ضرورة احترام الدستور فيما يتعلق باختصاصات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، بلا تداخل في الاختصاصات مع وجوب احترام مبدأ تداول السلطة.

كما شددا على رفض إجراء أي تعديلات دستورية جديدة تتعلق بمدة رئاسة الجمهورية، وأن أي تعديل دستوري لا يجب أن يسمح لصاحب السلطة بالاستفادة من التعديل في المستقبل.

جدير بالذكر أن الدكتور حسام بدراوي يمثل الليبرالية الاجتماعية، وفريد زهران يمثل يسار الوسط، إلا أن نقاط التلاقي السياسية والاحترام الحقيقي للديمقراطية وحقوق المواطنين هو ما يجمعهما بالإضافه للثقة التي بنتها التجربة السياسية المتراكمة.

وأبدى الدكتور حسام دعمه لشجاعة فريد زهران في ترشحه للرئاسة وخوضه معركة صعبة ممثلا للمعارضة المستقلة.

وأكد الطرفان وقوفهما مع الشعب الفلسطيني وإدانتهما لحرب الإبادة التي تقوم بها إسرائيل بلا إنسانية ولا احترام للقانون الدولي.