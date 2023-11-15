المرشح الرئاسى فريد زهران يرحب بقرار رفع التحفظ على أموال حسام مؤنس

رحّب المرشح الرئاسي فريد زهران بقرار رفع التحفظ على أموال حسام مؤنس، ورفع اسمه من قوائم الإرهاب.

وقال زهران إن هذا الإجراء يأتي كمقدمة لاجراءات ستأتي تباعًا في الأيام القادمة سيتم من خلالها رفع أسماء أخرى من قوائم الإرهاب ورفع التحفظ على أموالهم، وذلك في إطار استمرار جهود كل القوى الديمقراطية في العمل من أجل إصلاح سياسي حقيقي حيث تأتي هذه الخطوة تتويجًا لجهود متعددة بدأت منذ سنوات في اتجاه بناء مجال سياسي، وانفراج ديموقراطي لا زلنا نعتبره البداية الصحيحة لأي اصلاح اقتصادي ومجتمعي ممكن ومستدام.

وأكد المرشح الرئاسي ضرورة الإفراج عن كل المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، ورفع التحفظ على أموال كل من لم يثبت تورطه في أعمال عنف مع البدء الفوري في تعديل التشريعات الخاصة بقوانين الحبس الاحتياطي والقوانين المقيدة للحريات.

لقاء جماهيرى للمرشح الرئاسي فريد زهران بالجيزة

تعقد حملة المرشح الرئاسي فريد زهران لقاء جماهيريا بعد غدٍ بقرية أبورجوان بمركز البدرشين في الجيزة، لطرح برنامجة الانتخابى، وحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024.

يأتى ذلك ضمن سلسة المؤتمرات التى يعقدها المرشح الرئاسى لعرض برنامجة الانتخابى، وأعلنت الحملة عن إقامة مؤتمر جماهيري بمركز إدفو بمحافظة أسوان يوم ٢٢ نوفمبر وسوهاج 23 نوفمبر.