الأربعاء 15 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

المرشح الرئاسى فريد زهران يرحب بقرار رفع التحفظ على أموال حسام مؤنس

فريد زهران
فريد زهران

رحّب المرشح الرئاسي فريد زهران بقرار رفع التحفظ على أموال حسام مؤنس، ورفع اسمه من قوائم الإرهاب.

وقال زهران إن هذا الإجراء يأتي كمقدمة لاجراءات ستأتي تباعًا في الأيام القادمة سيتم من خلالها رفع أسماء أخرى من قوائم الإرهاب ورفع التحفظ على أموالهم، وذلك في إطار استمرار جهود كل القوى الديمقراطية في العمل من أجل إصلاح سياسي حقيقي حيث تأتي هذه الخطوة تتويجًا لجهود متعددة بدأت منذ سنوات في اتجاه بناء مجال سياسي، وانفراج ديموقراطي لا زلنا نعتبره البداية الصحيحة لأي اصلاح اقتصادي ومجتمعي ممكن ومستدام.

وأكد المرشح الرئاسي ضرورة الإفراج عن كل المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، ورفع التحفظ على أموال كل من لم يثبت تورطه في أعمال عنف مع البدء الفوري في تعديل التشريعات الخاصة بقوانين الحبس الاحتياطي والقوانين المقيدة للحريات.

txt

فريد زهران يكشف عن أول قراراته حال الفوز فى الانتخابات الرئاسية (انفوجراف)

txt

فريد زهران: برنامجى يتضمن إجراء انتخابات المجالس الشعبية وفتح حوار مجتمعى يهدف لتحقيق استقلاليتها

لقاء جماهيرى للمرشح الرئاسي فريد زهران بالجيزة

تعقد حملة المرشح الرئاسي فريد زهران لقاء جماهيريا بعد غدٍ بقرية أبورجوان بمركز البدرشين في الجيزة، لطرح برنامجة الانتخابى، وحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024.

يأتى ذلك ضمن سلسة المؤتمرات التى يعقدها المرشح الرئاسى لعرض برنامجة الانتخابى، وأعلنت الحملة عن إقامة مؤتمر جماهيري بمركز إدفو بمحافظة أسوان يوم ٢٢ نوفمبر وسوهاج 23 نوفمبر.

المرشح الرئاسي فريد زهران الإرهاب الديموقراطية المحبوسين

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

إيقاف تراخيص السيارات 6 أشهر حال التلاعب باللوحات المعدنية

أول تعليق من فيتوريا على مطالب ضم “شيكابالا” للمنتخب.. ويكشف موقف صبحى وفتوح

عمرو فهمى يعلق على أزمة بيومى فؤاد ومحمد سلام وسبب انتقاد الجمهور

شوبير: عمر كمال عبدالواحد أولى صفقات الأهلى فى شتاء 2024 (فيديو)

"القاهرة الإخبارية": حماس لم تُبلغ إيران بالهجوم وطهران لن تدخل الحرب بالنيابة عنها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

لواء.حمدى البطران

التصعيد الإسرائيلى

محمد رفعت

مصر فى القمة!

حسين دعسة

لماذا كتب الملك عبدالله الثاني عن حرب غزة في الواشنطن بوست..؟!

ماجد حبته

فلسطين في قمة أبيك

منى رجب

مصر تنتصر لفلسطين برفض التهجير وإعلان حل الدولتين

وائل لطفي

موسم الأكاذيب ضد مصر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

أرض التوتر.. هل تدخل الضفة الغربية دائرة الحرب بين إسرائيل وحماس؟

الأمم المتحدة لإسرائيل: المستشفيات ليست ساحات قتال

الاحتلال الإسرائيلى: أوصلنا أغذية أطفال على ظهر "الدبابات" إلى مستشفى الشفاء