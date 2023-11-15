فريد زهران يكشف عن أول قراراته حال الفوز فى الانتخابات الرئاسية (انفوجراف)

كشف المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن رؤيته ومجموعة من القرارات التى سيتخذها حال فوزه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

قرارات “زهران” حال فوزه فى الانتخابات

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- تشكيل حكومة جديدة يرأسها شخصية اقتصادية وسياسية مرموقة بمجموعة كفاءات سياسية وتكنوقراط قوية.



- تخارج أجهزة الدولة من القطاعات الاقتصادية غير الاستراتيجية، وإعادة فتح المجال أمام القطاع الخاص دون منافسة أو مزاحمة من أجهزة وشرك الملكية العامة".



- إرجاء أي مشروعات قومية جديدة لإقرار الأولويات وإعادة الجدولة الزمنية لتنفيذ ما هو ضروري منها فقط.



- خفض النفقات غير الضرورية لرئاسة الجمهورية والأجهزة الحكومية.



- إلزام الحكومة باستراتيجية تقليص الدين العام، ومنع الاقتراض خارج تمويل المشروعات ذات العائد الاقتصادي المباشر.



- توجيه أجهزة الدولة والمؤسسات نحو مشروع وطني صناعي وزراعي وخدمي واجتماعي وثقافي.



- تعميق وتوطين الصناعة باستراتيجية تشارك فيها كل المؤسسات.



- تفعيل المجلس الأعلى للتحول الرقمي، ورقمنة الخدمات الحكومية.



- إطلاق مبادرة سياسية لعودة المعارضين السلميين من الخارج.



- تعديل قوانين الحبس الاحتياطي والإجراءات الجنائية والكيانات الإرهابية.

- الدعوة لقمة أفريقية لحل أزمة سد النهضة، والحفاظ على حقوق وحصة مصر من مياه النيل.